После повышения акцизов произойдет стремительное подорожание горючего – СМИ

В мае 2024 г. Верховная Рада зарегистрировала проект закона №11256, предусматривающий увеличение налогов на подакцизную продукцию в Украине. Он предусматривает, в частности, в пяти шагах увеличить акцизный налог на топливо до 2028 года. Если этот закон будет принят, Украина будет ждать стремительного роста стоимости горючего, пишет Нафторинок.

Закон предусматривает, что ставка акциза на бензины вырастет до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельное топливо – до €330 за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз ) – до €277,00 за 1000 л (в 5,32 раза).

"По графику предложенных изменений в текущих рыночных условиях уже 1 июля 2024 года планируется стремительное увеличение стоимости горючего для потребителей (промышленности и физлицам на АЗС). В частности, бензины станут дороже на 1,5 грн/л, дизтопливо – на 2,0 грн/л", – пишут аналитики издания.