Половина украинской добычи газа оказалась под угрозой из-за нереалистичных стандартов, – Омельченко

В Украине могут приостановить до 50% собственной добычи газа из-за планов ввести новый Технический регламент природного газа.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, в связи с истощением месторождений газ украинской добычи содержит до 6% углекислого газа. При этом в Европе уже идут процессы пересмотра параметров – В частности, Румыния, где газ имеет до 8% СО₂, инициировала обсуждение новых стандартов среди операторов ГТС. Украина же, наоборот, продвигает Технический регламент, который устанавливает предельное содержание СО₂ на уровне всего 2,5%.

"Итак, в случае утверждения Техрегламента Кабинетом Министров Украины, под угрозой остановки добычи окажется более 50% всего газа собственной добычи, что не соответствует требованиям по содержанию СО2. Решить проблему добытчикам непросто, ведь сейчас в мире не существует экономически обоснованного решения этой задачи", – подчеркивает эксперт.

Новый регламент также внедряет механизм рыночного надзора, который предусматривает возможность изъятия газа из обращения, остановки его подачи в систему, хранилища и вообще запрет использования ресурса, который не соответствует нормативам.

Среди последствий, которые прогнозирует Омельченко: падение поступлений в бюджет, рост расходов на импорт более дорогого газа, риски нестабильной работы ГТС в отопительный сезон 2025/26, новая нагрузка на платежный баланс и валютный курс, а также репутационные потери из-за роста объемов факельных выбросов.

"Было бы правильно конечно установить СО2 на уровне до 6% вместо 2 (2,5%)", – отметил Омельченко.

По его мнению, вместо адаптации стандартов к реалиям украинской добычи и войны, государство "слепо стремится принять Техрегламент, который невозможно выполнить".

"То есть мы устанавливаем не просто европейские стандарты, которым наш газ не может соответствовать, но и тем самым заставляем (из-за введения ответственности) прекратить 50% добычи в стране и это во время войны и дефицита газа", – отметил он.

Напомним, сейчас на рассмотрении находится проект Технического регламента природного газа, который предусматривает запрет на подачу в ГТС некондиционного газа, а также введение санкций в отношении компаний, нарушающих технические требования.