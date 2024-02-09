Покрыть долги на энергорынке только кредитами 'Укрэнерго' не удастся, – Омельченко

Полностью закрыть вопрос задолженностей на рынке электроэнергии Украины только благодаря привлечению "Укрэнерго" внешних кредитов невозможно, поэтому государству нужно искать другие инструменты погашения долгов, считает директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Проблема остается достаточно острой. Только кредитами "Укрэнерго" ее не решить", – сказал Омельченко.

Он напомнил, что в начале февраля благодаря привлечению "Укрэнерго" кредитных средств от ЕБРР компания перечислила более 5 млрд грн на выплату долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а тот в свою очередь снизил долги перед "зеленой" генерацией. По его словам, хоть расчеты и улучшились, но все еще не решена причина их возникновения, которая заключается в льготных тарифах на электроэнергию для населения, а также в дефицитном тарифе на передачу "Укрэнерго".

"Тариф "Укрэнерго" не покрывает все расходы, необходимые для расчетов с зеленой генерацией. То, что сейчас были направлены большие средства от "Укрэнерго", это фактически одни долги перерастают в другие", – сказал эксперт.

Он отметил, что проблемы трансформировались в кредиты "Укрэнерго", потому что тариф на передачу достаточно трудно повышать из-за значительного сопротивления промышленников. По его мнению, государство должно продумать новые модели финансирования, позволяющие решить проблему долгов.

Как сообщалось, по мнению Анастасии Верещинской, директора Европейско-Украинского энергетического агентства, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту относительно плана и путей погашения долгов в зеленой энергетике, которая из-за этой проблемы сейчас находится в состоянии выживания. Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.