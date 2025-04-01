Погашение долгов перед инвесторами стимулирует строительство 'зеленых' электростанций – директор Гарпока

Объемы выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику напрямую влияют на скорость строительства новых генерирующих мощностей в Украине, заявил Артем Некрасов, директор госпредприятия "Гарантированный покупатель".

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"Мы прекрасно понимаем, что развитие рынка ВИЭ в значительной степени зависит от погашения исторически сложившихся долгов после 2020 г. Тогда был подписан меморандум, в котором государство подтвердило гарантии платежей", – сказал Некрасов.

По его словам, фактором накопления новых долгов за произведенную "зеленую" электроэнергию стало решение о том, что развитие отрасли ВИЭ якобы должно было бы частично финансироваться из государственного бюджета.

"Но каждый год в декабре, принимая бюджет, депутаты об этой норме не упоминали или вычеркивали", – сказал директор госпредприятия.

Он отметил, что из-за этого тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" был много лет подряд недофинансирован в части, которая используется для финансирования развития "зеленой" энергетики. "Поэтому многие годы тариф недофинансирован и долги "Гарпока" перед участниками рынка равны долгам НЭКа перед "Гарпоком", – пояснил Некрасов.

Как уже отмечалось, за последние полгода задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сократилась на 37,7% – с 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что выплата долгов за "зеленую" электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции.