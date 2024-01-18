Поддержка Великобритании помогла снизить ставки морского страхования, – Козаченко

Темпы экспорта агропродукции "зерновым коридором" в Черном море почти вернулись до довоенного уровня, а стоимость страхования грузов снизилась после того, как о готовности страховать корабли заявила британская компания.

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Об этом сообщили в президенте Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

"В среднем ежемесячно мы экспортировали 7,5-8 млн. тонн зерна. Сейчас мы перешли этот рубеж, и это означает, что мощности почти восстановлены", – рассказал Козаченко.

Он уточнил, что Украина для защиты морского экспортного коридора установила на черноморских берегах новое вооружение, поражающее враждебные цели. Также Козаченко высоко оценил поддержку Великобритании, которая заявила о готовности использовать военные самолеты для сопровождения кораблей и поддержала программы страхования.

"Очень важно, что именно британская страховая компания первой начала страховать перевозку. Сейчас уже четыре компании страхуют перевозку, и стоимость страхования существенно уменьшилась. Сегодня она составляет 1,25% от стоимости груза. А начинали с 7%! Поскольку мы показали, что мы можем защитить эти корабли, стоимость страхования существенно упала", – заметил Козаченко.

Напомним, британский институт финансирования развития (British International Investment) заявил о намерении инвестировать $25 млн для разблокирования украинского экспорта и импорта.

В свою очередь, первая Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся. Пока же ситуация со страхованием всех категорий грузов остается сложной, из-за чего объемы экспорта растут не так значительно.