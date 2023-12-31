Под угрозой оливье: россияне жалуются на высокие цены на продукты и дефицит

Дефицит, дорогие продукты, кинопиратство – это далеко не полный перечень того как повлияла война и санкции на жизнь россиян. Несмотря на то, что руководство этой страны постоянно внушает, что в экономике все хорошо и не о чем переживать, обычные россияне на себе чувствуют инфляцию и рост цен.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Яйца стали золотыми

Уже примерно месяц, как главная тема у россиян – цены на яйца. Обычные куриные яйца в российских супермаркетах взлетели в цене до 170-200 руб. (85-100 грн).

За год, по официальным данным, этот продукт подорожал на 59%. Чиновники убеждают народ в том, что российские куры стали меньше нестись. На самом деле это неправда, поскольку по официальной статистике каждая российская курица снесла всего на два яйца меньше, чем в прошлом году.

В Белгороде местные жители выстраивались в длинные очереди на ярмарку еще затемно, чтобы купить относительно дешевые яйца – по 70 руб. Брали сотнями, пока не ограничили товар по 20 шт. в одни руки.

Губернатор Белгородской области Гладков убеждал людей, что на ярмарках в его регионе яйца продают по 64 руб. Ну как всегда этот чиновник говорил неправду. Яйца стоили намного дороже, либо дешевого продукта была настолько мало, что его разметали буквально за час.

За обход санкций приходится платить

На самом деле на подорожание яиц оказали сильное влияние санкции. Поскольку импортная составляющая в производстве этого продукта составляет большую часть. Так, к примеру, вакцины для птицы и корм зависят от курса рубля, поскольку поставляются из-за рубежа, да и приходят в РФ по схеме параллельного импорта, что естественно дороже.

Кроме того, в РФ увеличились коммунальные тарифы и подорожала транспортная доставка на 50% из-за подорожания топлива.

Кроме яиц подорожала и сама курятина. Если в начале года куриная тушка стоила 179 руб. (90 грн) за кг, то теперь 232 руб. (116 грн). И это только по официальной статистике. Потому что в российских магазинах цена куриного филе 370 – 440 руб. (185 – 220 грн). Одна из основных причин – нехватка импортного оборудования и запчастей.

А также, как выяснилось, российские производители птицы закупают кур, например, в Нидерландах. Их куры дают хороший приплод. А сейчас покупать их слишком сложно и дорого, опять из-за санкций.

Также в два раза в цене выросла капуста – 44 руб. (22 грн). Дорого россиянам обойдутся и апельсины, год назад за них платили 104 руб, теперь 180 руб. (90 грн). Подорожали огурцы почти на 50%, морковь на 30%, помидоры на 18%, бананы на 42%, виноград на 28%, лимоны на 27%.

Конечно, за все, что идет в обход санкций россиянам приходится дорого платить.

Что еще подорожало в России, так это похоронные услуги. Из-за войны спрос на погребение вырос как минимум на 30%. Так кремация стала стоить на 37% выше, на столько же подорожали и гробы, услуга за копание могил добавила 18%.

Ездят теперь на китайских авто

Последняя печальная новость – с полок российских магазинов исчезли шоколадки KitKat. Теперь их можно найти только в интернет магазинах намного дороже. Дело в том, что компания Nestle ушла с российского рынка после начала полномасштабного вторжения в Украину. А товары на складах закончились сейчас.

Россиян не устраивают отечественные заменители любимых шоколадок. Любители Nestle в растерянности.

Все также жители страны-агрессора не могут расплачиваться известными мировыми банковскими карточками за границей. Чтобы получить легальную Visa, Mastercard им приходится ехать в Узбекистан, Беларусь, Грузию, Киргизию и т.п. Либо везти с собой пачку иностранной валюты.

Хуже для россиян, конечно, то, что они уже не могут ездить на европейских или японских автомобилях. Поскольку запчасти для них из-за санкций точно так же не поступают.

В сервисных центрах говорят, чтобы диагностировать BMW или Audi, приложение приходится скачивать через VPN. Но хуже, если владелец потеряет ключ от машины. На замену может уйти полгода.

Поэтому россияне пересаживаются на китайские автомобили. Или "москвичи", которые по сути являются теми же китайскими JAC.

В рейтинге покупаемых в РФ авто – Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo, Geely Coolray, Lada Vesta. Хотя россияне жалуются на то, что автомобили сильно подорожали из-за скачка рубля, а кредиты становятся тоже дорогими из-за поднятия ставки ЦБ.

А с 2024 года Южная Корея полностью запрещает ввоз в Россию своих легковых автомобилей, поэтому никаких доступных Kia уже не будет.

Воруют кино

Что касается проката новых иностранных кинофильмов, то в РФ их показывать не могут. Однако там нашли свой выход. Теперь перед голливудским фильмом показывают российскую короткометражку. Это называется предсеансным обслуживанием.

Фактически в РФ воруют новые киноленты.

В России власти могут наказать кинотеатры за то, что они показывают фильмы без согласия киностудий, без прокатных удостоверений. Но пока никто этого не делает, а ассоциация кинотеатров этой страны даже выступила с письмом, где попросила не делать этого. Ведь, фактически, пиратская работа открывает для них "окно возможностей".

Ведь без голливудских премьер часть кинотеатров уже вынужденно закрылась. Импортозамещения в этой сфере у РФ нет.

Лекарства в дефиците

Также с прилавков аптек в РФ исчез ряд импортных лекарств. Например, "Метипред" - финский препарат от артрита. В дефиците и американский препарат от этой же болезни "Яквинус".

Пропали детские вакцины – от кори, краснухи, паротита, полиомелита. В РФ их производство пока не налажено, поскольку не хватает своих специалистов и денег.

Также пропали антибиотики и такое жаропонижающее как "Панадол".

Что ждет россиян в следующем году? Продолжится рост цен на продукты, услуги, инфляция будет расти. А еще из-за войны в РФ ощущается дефицит рабочих рук. Мигрантов в РФ отправляют на войну, а заменить их некем. В результате дефицит кадров можно лечить только повышением зарплат, а на это средств тоже нет.