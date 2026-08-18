Почему АРМА заявила о кибератаке накануне отбора управляющего IDS Ukraine

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) 18 августа сообщило о хакерской атаке на свои серверы и подчеркнуло, что она произошла непосредственно перед завершением приема заявок на конкурс по отбору управляющего IDS Ukraine. Исполняющая обязанности главы ведомства Ярослава Максименко заявила, что за этими событиями могут стоять попытки сорвать конкурсную процедуру и оказать информационное давление на государственные институты.

В группе компаний IDS Ukraine категорически отрицают какую-либо причастность к проблемам Агентства по кибербезопасности и призывают чиновников опираться на факты, а не на абстрактные предположения.

"Любые претензии или обвинения в адрес частного бизнеса должны основываться исключительно на официальных результатах расследований правоохранительных органов и подтвержденных фактах, а не на абстрактных предположениях. IDS Ukraine — это прозрачная производственная компания, главная цель которой заключается в обеспечении рынка качественной продукцией, сохранении рабочих мест, добросовестной уплате налогов и системной поддержке экономики Украины и ВСУ. Упоминания названия компании в контексте хакерских атак или внутренних проблем государственных структур не имеют под собой никаких логических или фактических оснований", – пояснили в компании.

Отдельно в группе прокомментировали анонсированную АРМА масштабную проверку финансово-хозяйственных показателей предприятия. В IDS Ukraine подчеркнули, что объявление подобных ревизий накануне финала конкурса лишено процессуальной логики, однако компания полностью открыта для сотрудничества.

"Предприятия группы уже неоднократно успешно проходили комплексные проверки со стороны государственных органов, в ходе которых никаких доказательств или фактов незаконной деятельности выявлено не было. Компания продолжает работать исключительно в правовом поле Украины и надеется, что по итогам этой очередной проверки все безосновательные обвинения в адрес бизнеса и его коллектива будут окончательно сняты", – подчеркнули в IDS Ukraine.

В компании также напомнили, что остаются лидером рынка с долей около 40%, а украинская команда менеджмента руководит бизнесом более 15 лет. За время полномасштабного вторжения группа уплатила более 4 млрд гривен налогов, направила более 670 млн гривен на гуманитарные нужды и помощь ВСУ, а выплата дивидендов ни одному акционеру не осуществляется с 2022 года.

Интересно, что заявления о кибератаках совпали по времени с появлением ряда замечаний в отношении самих процедур Агентства. В настоящее время процесс отбора сопровождается публичной критикой из-за заниженной вдвое оценки актива, процессуальных нарушений и вопросов к законности судебных постановлений об аресте. На этом фоне связь взлома серверов с конкурсом воспринимается скорее как способ переключить внимание с накопившихся юридических коллизий и системных организационных пробелов.