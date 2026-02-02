Побиты все рекорды: экспорт украинского лома в 2025 году вырос на 53%

По итогам 2025 года экспортеры украинского металлолома увеличили вывоз стратегического сырья на 53% по сравнению с 2024 годом – до 448,68 тыс. т. Этот показатель является 4-летним пиком, то есть максимальным, начиная с 2021 года.

Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

Основным направлением экспорта оставалась Польша: за 12 месяцев на польский рынок было направлено 76,6% общего объема экспорта. Это на 38,2% больше по сравнению с 2024 годом.

При этом, как ранее отметили в ОП "Укрметаллургпром", поставки сырья в страны Евросоюза де-факто стали схемой, благодаря которой экспортеры лома избегали уплаты в пользу украинского государства вывозной пошлины в размере €180/т, поскольку украинское сырье реэкспортировалось через страны ЕС в Турцию и Индию.

Именно поэтому правительство с 1 января 2026 года временно ограничило экспорт лома – поскольку он нужен украинским предприятиям для производства продукции для обороны, восстановления и внутреннего рынка.

"Несмотря на действие экспортной пошлины, экспорт лома рос – часто транзитом в третьи страны без создания добавленной стоимости для Украины. Внутренняя переработка, наоборот, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и продукцию, необходимую для обороны и восстановления. Также использование лома в металлургическом производстве уменьшает выбросы СО2, что является важным, учитывая требования ЕС", – прокомментировала она.

Напомним, ранее заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк заявил, что экспорт лома приносит Украине в 280 раз меньше налогов, чем переработка. По его словам, что экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного лома. А металлургические комбинаты, которые перерабатывают его в Украине, платят более 7500 грн с каждой тонны. А с учетом платежей смежных отраслей – до 14000 грн с тонны. Кроме этого, переработка лома в Украине создает мультипликативный эффект для экономики, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и генерирует дополнительные грузы для транспорта.