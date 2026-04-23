По миру распространяется глобальный тренд на защиту индустрии, Украина пока отстает – медиа

Мировые лидеры все чаще рассматривают металлургию как основу экономической безопасности и стратегической автономии. Ведущие экономики мира, в частности США, ЕС, Канада, Великобритания, Индия и Китай, активно поддерживают свои национальные металлургические сектора – это происходит с помощью торговых ограничений, экологической пошлины CBAM, энергетической поддержки и других форм субсидий. Мировые лидеры все чаще подчеркивают, что металлургия является основой национальной безопасности и стратегической экономической автономии, тогда как Украина продолжает терять свой промышленный потенциал.

По данным аналитиков, в 2025 году производство стали в Украине сократилось на 2,2%, до 7,4 млн тонн, что более чем на 65% меньше довоенного уровня. Сейчас на подконтрольной территории работает только шесть металлургических предприятий – против девяти до полномасштабного вторжения.

Вклад отрасли в ВВП за этот период тоже снизился, хотя и остается значительным. Среди ключевых причин – падение производства, остановка добычи коксующегося угля в Покровске и рост импорта, который частично компенсирует дефицит сырья. Полноценное введение механизма CBAM с 2026 года создает дополнительные риски для отрасли, поскольку Украина не имеет исключений из этого инструмента.

На внутреннем рынке также усиливается давление: импорт стали вырос на 32,1% в 2025 году, а его доля в потреблении достигла 40% и продолжает увеличиваться в 2026 году.

Напомним, металлургия остается одним из ключевых доноров украинского бюджета: крупнейшие компании отрасли за 5 лет уплатили 190 млрд грн налогов.