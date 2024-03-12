Плачков назвал экспортное ПСО и прайс-кепы искусственными ограничениями, мешающими энергорынку Украины

Устранение искусственных ограничений на энергетическом рынке Украины позволит ему начать функционировать так же, как рынки в ведущих европейских странах.

Об этом заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

"Нужно комплексно рассматривать деятельность энергорынка и отходить от искусственных препятствий к деятельности рынка в том алгоритме, который предполагался и как работает рынок в ведущих европейских странах", – сказал он.

Экс-министр подчеркнул, что для этого следует отменить экспортное ПСО на электроэнергию. Но это нужно делать комплексно и поэтапно.

Также он считает, что в Украине нужно пересмотреть вопросы прайс-кепов (ценовых ограничений на рынке электроэнергии. – Ред.), чтобы продолжить движение к европейским правилам работы рынков.

"Я думаю, что это, в том числе, задача НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.) и в том, чтобы мы этот путь прошли как можно скорее", – подытожил Плачков.