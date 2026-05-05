Пересмотр прайс-кепов не привел к подорожанию электроэнергии, – Омельченко

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что изменение прайс-кепов с 1 мая не привело к ожидаемому скачку цен, а наоборот продемонстрировало эффективность рыночных механизмов.

"Манипуляции сторонников жестких административных методов регулирования цен на электроэнергию путем установления предельных цен провалены", – подчеркнул он.

По словам эксперта, прогнозы относительно резкого подорожания электроэнергии после пересмотра прайс-кэпов не оправдались.

"В течение всего апреля мы слышали хорошо срежиссированное постановление с организованного плача в СМИ что повышение прайс-кэпов с 1 мая приведет к якобы резкому скачку цен на электроэнергию. Ничего этого не произошло", – отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что текущая динамика цен свидетельствует о том, что рынок электроэнергии в Украине работает, а ценообразование определяется спросом и предложением, а не административными ограничениями.

Недавно аналитик ExPro Дарья Орлова отметила, что изменение прайс-кэпов стало критически необходимым шагом для обеспечения импорта электроэнергии и стабильной работы генерации в условиях ожидаемого летнего дефицита.