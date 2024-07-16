Переход на единый тариф на распределение электричества повредит экономике и евроинтеграции Украины, – Прокип

Переход на единый тариф на распределение электроэнергии нанесет ущерб украинской экономике и евроинтеграции Украины.

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Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Промышленные и бытовые потребители вообще платят разную цену за распределение электроэнергии. Это экономическое обоснование, но регулятор выступил за переход на единый тариф. Проблема в том, что такое решение помешало бы экономике и евроинтеграции Украины", – написал он.

Эксперт рассказал, что для рядового гражданина изменение малозаметно, однако крупные промышленные потребители электроэнергии негативно высказываются об этой инициативе.

Он добавил, что сейчас действуют два тарифа на распределение электроэнергии – для 1-го класса напряжения и 2-го. Первый действует для крупной промышленности, потребляющей много электроэнергии, второй для всех остальных.

Тариф на распределение для первого класса ниже, чем для второго. При поставке электроэнергии 1-му классу в сетях меньше утраты: чем выше напряжение в сети, тем ниже утраты в ней и напротив. За 2023 г. потери в сетях первого класса напряжения составили 4,13%, а второго – 7,14%.

"Итак, тарифы рассчитываются, исходя из затрат на распределение электроэнергии по классам и объемам этого распределения. Это означает, что потребитель по каждому классу напряжения должен покрыть затраты, связанные с этим распределением. А количество потребителей первого класса несравнимо меньше, чем потребителей второго класса", – подчеркнул Прокип.

Ранее сообщалось, что если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, то украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн.