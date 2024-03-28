Пенсионный фонд среди ночи опубликовал интимное фото – в Кабмине заявили о хакерской атаке

На странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Telegram ночью 28 марта появилось фото интимного характера, что вызвало бурную реакцию соцсетей. Позже снимок был удален, а в Министерстве социальной политики официально заявили о хакерской атаке на аккаунт ПФУ и попросили серьезно отнестись к такой угрозе.

Интимку в канале Пенсионного фонда заметили пользователи сети. Фотография, по данным наблюдателей, провисела в аккаунте около двух часов – фото ягодиц в нижнем белье было опубликовано в 2:18, а удалено в 4:16.

Министерство соцполитики отреагировало на ситуацию в 11:30. В ведомстве заявили, что ночью доступ к аккаунту ПФУ получили злоумышленники, которые и опубликовали "сомнительную картинку".

"Кто бы это ни сделал, очевидно, что целью было дискредитировать Пенсионный фонд... Как на попытку расшататься доверия к государству, это была какая-то очень несерьезная попытка. Ведь вместо картинки, над которой хохочут пользователи соцсетей, это могла бы быть дезинформация, которая ввела бы в заблуждение людей, повлекла бы панику или другие негативные последствия. Потому нам не до смеха", – заявили в Минсоцполитики.

В ведомстве попросили украинцев "с большим вниманием относиться к коммуникации, которая маскируется под официальные сообщения от государства". В частности, Минсоц напомнил, что все его сообщения обязательно публикуются на сайте. "Если вы, как и многие из нас, пользуетесь" Телеграмом", просим помнить: это не самый надежный ресурс", – предупредили чиновники.

Они пообещали усилить внимание к кибербезопасности. "Как и наши коллеги в Пенсионном Фонде, продолжим делать все возможное, чтобы вовремя, понятно и правдиво информировать вас о важных изменениях в социальной политике", – говорится в заявлении Минсоцполитики.

Несмотря на просьбы ведомства, в соцсетях продолжают смеяться над сложившейся ситуацией. На публикацию загадочного фото с утра отреагировала и государственная "Укрпочта".

"Не такими мы представляли наши утра, но... Пенсионный фонд, не печальтесь! Поддержка – наше все", – говорится в сообщении "Укрпочты" в X (экс-Twitter). К посту прикреплена фотография ног в колготах. "В случае чего ноги не фейковые", – дописали в "Укрпочте" после появления официального сообщения Минсоцполитики.

Некоторые пользователи в штуку предполагают, что интимка могла появиться в ленте ПФУ не из-за взлома, а, к примеру, из-за ошибки кого-то из сотрудников. Другие – уже создают тематические мемы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские хакеры все же продолжают атаки на украинские ресурсы. К примеру, в феврале они взломали ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.

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