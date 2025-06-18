Озвучен размер пенсий нардепов: кто из парламентариев получает самую большую выплату

В Украине народные депутаты в среднем получают пенсию в размере 21 071,3 грн. При этом едва ли не самую большую пенсию в стране посчитали именно по закону "О статусе народного депутата" – 246 тыс. грн (в 2025-м из-за применения ограничительных коэффициентов платят 51 042 грн).

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В ответ на запрос OBOZ.UA замглавы правления Пенсионного фонда Татьяна Король отметила, что по состоянию на 1 апреля 2025-го средний размер пенсии нардепа - более 21 тыс. грн. Отметим, специальные пенсии нардепов отменили еще в 2017-м. Теперь они получают свои выплаты по специальным правилам только через суд.

Еще в прошлом году 56 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность отмены перерасчета в зависимости от зарплаты пенсии тех парламентариев, которые получили выплаты до 2017 года.

"Средний размер пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О статусе народного депутата Украины", составляет 21 071,30 грн", – говорится в ответе ПФУ.

Кто из нардепов получает самую большую пенсию

Одна из крупнейших пенсий (без учета пожизненных выплат судьям) сократилась с января в разы и достигла отметки в 51 042 грн. Такое сокращение произошло из-за введения в январе 2025-го коэффициентов уменьшения размера сверхвысоких пенсий.

Сегодня самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 грн. "С января мы ввели ограничения на сверхвысокие пенсии - применили коэффициенты к части выплат, которые превышают 23 610 гривен. Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Важно: эти ограничения не касаются военных, участвовавших в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников. Цель - сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между пенсиями, которые назначаются по специальным законам, и теми, которые исчислены по общим правилам", – рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA.

Ранее самую большую пенсию в Украине получал бывший нардеп-регионал Сергей Кивалов. Ежемесячно Пенсионный фонд платил особому пенсионеру почти 246 тыс. грн. При этом еще несколько лет назад Кивалов получал большую по украинским меркам пенсию в 14 тыс. грн. Увеличить выплату в 17 раз экс-нардепу помогли судья из Одессы, а также справка из университета, который он возглавляет.

Однако в результате введения коэффициентов самая большая пенсия сократилась в разы. Правда уже сейчас сотни специальных пенсионеров отменили ограничения в судах. Кроме того, также стоит отметить, что коэффициенты не касаются пожизненных денежных выплат (аналог пенсии) судьям. Наибольшая выплата судьи в отставке не изменилась и составляет 390 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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