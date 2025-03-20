Отмена импортного НДС критически важна для строительства ветроэлектростанций – инвесторы
Будущее ветроэнергетики Украины полностью зависит от решения парламентариев по законопроекту, предусматривающему предоставление налоговых стимулов на импорт оборудования для ветроэлектростанций, считает председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.
"Отрасль ветроэнергетики, в отличие от других ВИЭ-энерготехнологий, остается единственным направлением энергетики, лишенным налоговых льгот на импорт оборудования", – заявляет Конеченков.
По его словам, парламент в июле 2024 года отменил потребность платить ввозную пошлину и НДС при импорте многих видов энергетического оборудования, кроме того, которое нужно для ветроэнергетики.
"Инвесторы ожидали, что это преграда в условиях летних отключений электроэнергии быстро решится, но этого не произошло", – отметил председатель правления УВЭА.
Он напомнил, что почти сразу в июле прошлого года, нардепы зарегистрировали законопроект №11455, который также расширил бы льготу по уплате импортной пошлины и НДС при ввозе компонентов для ВЭС, однако до сессионного зала он пока и не дошел.
"В вопросе льгот на импорт оборудования для восстановления энергетики важно понимать, что это также не приводит ни к каким потерям бюджетных поступлений, из которых финансируется наше войско. Ведь импортный НДС сначала уплачивается в бюджет при ввозе оборудования в страну, но затем этот НДС государство из того же госбюджета спустя некоторое время возвращает", – объяснил Конеченков.
Он сообщил, что текущие налоговые льготы для всех других видов энергооборудования действуют до конца 2025 года. Положительным результатом освобождения от импортных пошлин и НДС на импортируемое оборудование является активизация строительства солнечных электростанций, систем хранения энергии и газопоршневых станций.
Ранее аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дария Орлова заявляла, что государство должно усовершенствовать механизм привлечения инвесторов в строительство зеленых электростанций, а также завершить решение долговых проблем, чтобы это побудило их к активной реализации проектов в Украине.