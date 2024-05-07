Отказ 'Укрзалізниці' продавать металлолом очень нелогичен, – Глущенко

Отказ государственной компании "Укрзалізниця" продавать лом через аукционы "Прозорро" очень нелогичен, ведь она обеспечивает значительную долю этого сырья на рынке, и могла бы помочь развитию украинской экономики.

Об этом заявил аналитик GMK Center Андрей Глущенко, комментируя отказ УЗ продавать лом.

"На самом деле я считаю, что это проблема совсем нелогичная, почему "Укрзалізниця" не хочет этот металлолом продавать. Это достаточно существенное количество для украинского рынка. Из этого металлолома украинские предприятия уже могли бы производить сталь, которая пошла бы на нужды украинской экономики, в том числе – военно-промышленного комплекса", – подчеркнул эксперт.

Он также предположил, что, возможно, компания намерена реализовать свое сырье в обход государственных аукционов.

"Возможно, "Укрзалізниця" рассчитывает как-то продать на экспорт этот металлолом. Потому что такие разговоры были неофициальные", – сказал он.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

По оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас есть до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, недополучаемых УЗ. Государственный бюджет же недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн.