От лабораторий на заводах до стажировок в Европе: как "Метинвест Политехника" готовит инженеров будущего

В Украине возрождается интерес к инженерному образованию - это связано как с развитием в Украине оборонных промышленных направлений, так и с популярностью технологических стартапов. Об этом рассказал в интервью UAprom Константин Моисеенко, руководитель департамента управления качеством образования и аккредитации университета Метинвест Политехника, который на днях празднует 5-летие основания.

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"Интерес к инженерным специальностям возрождается, а спрос на качественное инженерное образование растет. Люди понимают, что инженерная профессия дает возможность хорошо зарабатывать. Часть интереса связана с развитием военного производства, в частности конструированием, эксплуатацией и ремонтом беспилотников. Успехи технологических стартапов также помогают популяризации инженерии. Считаю, что для Украины была бы полезной собственная программа по популяризации точных и естественных наук, начиная со школы", - говорит Моисеенко.

По его словам, приоритет Метинвест Политехники - именно инженерное образование, поэтому даже те программы, которые нельзя назвать инженерными - менеджмент или экономика, - сфокусированы на бизнес-процессах и особенностях управления именно в промышленном бизнесе. При этом в вузе фокусируются на практических навыках, в частности - создают лаборатории на предприятиях, чтобы проводить обучение не только для студентов, но и для персонала.

"В процессе обучения мы также используем англоязычную электронную библиотеку Cortext, благодаря которой студенты и преподаватели имеют доступ к современной технической литературе. А вместо традиционной академической мобильности мы развиваем направление бизнес-стажировок. Мы уже организовали поездку группы студентов на Promet Steel в Болгарии, а 2 июня новая группа магистров отправилась на месячную стажировку в компанию Danieli - одного из ведущих производителей металлургического оборудования в мире", - рассказал Моисеенко.

Он отметил, что студенты принимают активное участие в решении операционных, технологических или производственных проблем компании Метинвест. Таким образом, вуз выполняет для бизнеса также функцию R&D (Research and Development) - то есть, проводит исследования, направленные на поиск инновационных решений в сфере технологий.

"Бизнес часто недооценивает возможности образования и науки в решении своих проблем. Мы в Метинвест Политехнике развиваем это направление и сотрудничаем с предприятиями, которые имеют очень конкретные запросы. Например, такие как уменьшение износа мелющих шаров при обогащении руды. В таких случаях мы формируем команду, к которой привлекаем в том числе и студентов магистерских программ, которые совместно со специалистами предприятия работают над поиском решений. Привлечение студентов к этому процессу является важным инструментом, который обеспечивает результативность образования", - объясняет Моисеенко. Напомним, в этом году Метинвест Политехника упростил процедуру для поступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников - участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников Метинвеста уже стали студентами горно-металлургического вуза.

Как известно, университет основала компания Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас в вузе продолжается четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.