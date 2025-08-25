Поскольку 44,7% прибыли всей украинской банковской системы пришлось в первом полугодии 2025 года на ПриватБанк, в этом году снова можно говорить, что банковский сектор Украины это "ПриватБанк и прочие".

Видео дня

Вообще же в отсутствие в стране сколько-нибудь развитого кредитования (хоть микро, хоть макро) – и отнюдь не только во время войны! – банковский сектор у нас зачастую воспринимается лишь как банкоматы и терминалы (либо их электронные заменители), а также сеть обменных пунктов: что работает, то работает.

Впрочем, в некотором смысле это тоже большой прогресс, ибо напомню, как десять лет назад банки, которые до этого воспринимались на протяжении фактической акции "Купи машину даром!" в качестве пунктов оформления бесплатной покупки жилья или авто, внезапно – уже при курсе доллара, резко выросшем в [почти] 5 раз, – начали требовать возвращения "дармовых" денег по кредитам, зафиксированным, как неожиданно для многих оказалось, именно в долларах!

Тогда они воспринимались уже как первые враги населения, которое даже начало организовывать акции под общеукраинским лозунгом "5,05!", вспомнив былой маленький курс на момент взятия "бесплатных", но столь удачно зафиксированных (еще и с процентами) потребительских кредитов.

Однако более всех тогда были в напряжении даже не те "несчастные" автожилвладельцы, которые не знали, как рассчитываться по весьма смело взятым кредитам, зафиксированным в долларах, а владельцы, наоборот, депозитных счетов, которые справедливо, безвинные, небезосновательно опасались, что в случае принятия властью популистского решения банки, оставшись без возвращенных кредитов, вынуждены будут отыграться уже на них, особенно – по депозитам тоже валютным.

Но власть, своевременно осознав, что в таком случае демонстрации уже будут совсем иного масштаба и к тому же уже полностью законными по своим требованиям, сумела в той сложной ситуации относительно грамотно – без больших человеческих или банковских жертв – "пропетлять". Банки же после этого поняли опасность (для себя!) и своего былого поведения, так что опять в отношениях с населением сконцентрировались на обычном обмене валют…