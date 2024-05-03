Ослабление валютного регулирования для бизнеса не уменьшит золотовалютные резервы Украины – СМИ

В результате ослабления валютных ограничений для бизнеса золотовалютные резервы сократятся, но по итогам 2024 года они будут больше, чем прогнозировалось.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

"В своем обновленном макроэкономическом прогнозе Национальный банк уже предусмотрел введение послаблений валютного регулирования для бизнеса. И хотя, по расчетам самого же НБУ, эти послабления приведут к уменьшению золотовалютных резервов на 5,5 млрд долл., объем этих резервов в этом году будет даже больше, чем ожидалось до этого", – говорится в нем.

Отмечается, что НБУ улучшил прогноз по резервам на 2024 год с 40,7 млрд долл. до 42,3 млрд долл. Прежде всего этот оптимизм связан с восстановлением ритмичности поступления международной помощи.

В то же время в Нацбанке намекают, что резкой девальвации гривны, несмотря на "раскрутку гаек" для бизнеса, ожидать не стоит.

"Учитывая сформированность необходимых предпосылок и тщательный анализ Национальным банком каждого отдельного мероприятия, соответствующие изменения не должны создать дополнительных угроз макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка", – подчеркнули в НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ хочет разрешить бизнесу платить старые долги и частично новые дивиденды в рамках валютной либерализации.