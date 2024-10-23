'Оператор рынка' хочет повысить стимулы покупки 'чистой' энергии для экспортеров

"Оператор рынка" работает над тем, чтобы применять гарантии происхождения "зеленой" энергии в механизме регулирования выбросов углерода на границе с Европейским Союзом (СВАМ), что будет выгодно бизнесу, ориентированному на экспорт товаров.

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Об этом в ходе Energy Day 2024 года сообщил генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва.

По его словам, Регламенты СВАМ не разрешает использование гарантий происхождения "зеленой" энергии при расчете встроенных выбросов при производстве товаров.

"Электроэнергия в СВАМ существует в двух понятиях: как товар, и как часть косвенных выбросов. Гарантию происхождения можно включить в расчет фактического коэффициента выбросов при импорте электрической энергии в ЕС. Это откроет дополнительный источник дохода для производителей ВИЭ, что позволит им строить генерацию и привлекать инвестиции", – подчеркнул Гавва.

Также он добавил, что включение гарантий происхождения в CBAM отвечает целям "зеленого" курса ЕС, интегрируя сертификацию возобновляемой энергетики с механизмами ценообразования на выбросы углерода.

Гарантии происхождения можно также включить в расчет косвенных выбросов при производстве товаров СВАМ. Это будет выгодно как для производителей товаров, так и для производителей ВИЭ", – отметил гендиректор "Оператора рынка".

Резюмируя, Гавва убежден, что включение гарантий происхождения в систему СВАМ будет способствовать развитию "зеленой" генерации и достижению глобальных целей декарбонизации.

Ранее сообщалось, что ГП "Гарантированный покупатель" прогнозирует низкий спрос на покупку гарантий происхождения на электроэнергию из возобновляемых источников из-за отсутствия экономических стимулов для бизнеса и предлагает ввести налоговые стимулирования для решения этой проблемы.

По мнению директора госпредприятия, стоит проработать вопрос о внесении изменений в законодательство для того, чтобы объем начисленных обязательств по эконалогу можно было уменьшать для предприятий, которые покупают "зеленую" электроэнергию и подтверждают ее гарантиями происхождения.