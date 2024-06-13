ОККО и ЕБРР подписали кредитное соглашение в размере €60 млн на строительство завода по производству биотоплива 

12 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине компания ОККО и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение в объеме €60 млн. Кредитные средства будут направлены на строительство нового завода по производству биоэтанола в Украине.

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"Работать над концептом биоэтанольного производства вместе с международными экспертами мы начали еще несколько лет назад. Завод на 83 тыс тонн в год планируем построить через два года в Тернопольской области. Благодаря новому производству сможем закрывать собственные потребности в биоэтаноле, а также продавать его на внешнем и внутреннем рынках. Мы благодарны нашему партнеру ЕБРР за поддержку и доверие на протяжении многих лет, а также за содействие энергетической безопасности Украины и декарбонизации сектора – созданию внутреннего источника обеспечения биоэтанолом" – комментирует соглашение СЕО группы компаний ОККО Васыль Даныляк.

Биотопливо, производимое на новом заводе, будет отвечать требованиям Директивы ЕС о возобновляемой энергетике (RED III).

Кредит сопровождается финансовой гарантией Европейского Союза, предоставляемой в рамках инвестиционной составляющей программы Ukraine Facility (Pillar II). Гарантия ЕС является частью новой программы Ukraine Investment Framework, подписанной 12 июня на Конференции по восстановлению Украины. Программа предусматривает поддержку новых и существующих климатических технологий в соответствии с детальным Планом ЕС для Украины, в частности, и в энергетическом секторе.