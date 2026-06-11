Одна из лучших новостей для страны: Ирина Костюшко из 'Заря Агро' рассказала о ситуации с урожаем озимых в Украине

После майских дождей украинские поля имеют прекрасный вид, а аграрии смотрят в будущее с оптимизмом. Руководитель Зоря Агро Ирина Костюшко поделилась промежуточными итогами и прогнозами на урожай.

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"После майских дождей озимые культуры напоминают работников после хорошего отпуска – выглядят значительно лучше, чем ожидалось. Конечно, аграрный бизнес всегда зависит от многих факторов, но сегодня мы видим хорошее состояние посевов и имеем основания для позитивных ожиданий", – отметила Ирина Костюшко.

По ее словам, нынешняя весна в очередной раз доказала, насколько важны скорость принятия решений, профессионализм команды и слаженная работа всех подразделений предприятия.

"В этом году природа решила поработать в одной команде с аграриями. Дожди пришли вовремя, а это значит, что растения получили необходимую поддержку без дополнительных напоминаний и служебных записок", – с улыбкой добавила руководитель компании.

В Заря Агро подчеркивают, что успешное развитие посевов является результатом не только благоприятных погодных условий, но и системной работы агрономической службы, механизаторов, логистов, специалистов по обеспечению и всех работников, участвовавших в проведении посевной кампании.

"Пока одни ищут поводы для громких заголовков, украинские аграрии делают свое привычное дело – выращивают будущий урожай. И именно это сегодня является одной из лучших новостей для страны", – отметила Ирина Костюшко.

Сейчас предприятие продолжает комплекс мероприятий по уходу за посевами и готовится к следующим этапам производственного сезона, рассчитывая на дальнейшее благоприятное развитие культур и достойный результат по итогам года