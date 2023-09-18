Очередной шаг к полной разблокировке портов: первые гражданские суда двинулись в Украину

Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. Об этом заявил вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тыс тонн пшеницы для стран Африки сообщил он.

По словам чиновника, суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Видео дня

Ранее временный коридор, созданный в Министерстве инфраструктуры совместно с военными, использовался для эвакуации судов, находившихся в одесских портах на момент полномасштабного вторжения РФ. В частности, с 15 августа им воспользовалось пять судов: контейнеровозы Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

Эксперты, в свою очередь, называли создание временного коридора серьезным прорывом для страны, и отмечали: о полной разблокировке можно будет говорить, когда корабли не только будут выходить из украинских портов, но и возвращаться в них.