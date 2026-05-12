Нужен 'железнодорожный Рамштайн': ФРТ призвала к международной поддержке УЗ

Украине необходим отдельный международный формат поддержки железнодорожной инфраструктуры по аналогии с оборонным "Рамштайном", поскольку внутренние ресурсы "Укрзалізниці" в условиях постоянных атак РФ практически исчерпаны.

Об этом заявил глава Федерации работодателей транспорта Украины, первый министр транспорта Орест Климпуш.

По его словам, пятый год полномасштабной войны создает критические вызовы для работы транспортной системы, которая остается одной из главных целей российских ударов. Речь идет не только о логистике, но и об обеспечении армии, мобильности населения и стабильности экономики.

Климпуш отметил, что последние полгода система работает "на истощение": из-за массированных атак по энергетической и железнодорожной инфраструктуре, локомотивах и вагонах отдельные регионы фактически теряют стабильную логистику.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг завода "АрселорМиттал Кривой Рог", который заявил об остановке части горнодобывающих и металлургических мощностей из-за перебоев с поставками сырья и вывозом продукции по железной дороге.

"Можно обвинять "Укрзалізницю" в ненадлежащем планировании, но очевидно другое: ни одна транспортная компания в мире не сможет самостоятельно выстоять под таким давлением и постоянными ударами врага", – подчеркнул Климпуш.

По его словам, только за последний месяц зафиксировано 171 атаку на объекты железнодорожной инфраструктуры. Из-за обстрелов гибнут работники, а десятки локомотивов и вагонов выбывают из рабочего парка. Несмотря на это, благодаря работе железнодорожников движение продолжает поддерживаться. В то же время, как подчеркнул эксперт, "сверхусилия не могут продолжаться долго", а запас прочности системы почти исчерпан.

Отдельно он обратил внимание на финансовое состояние компании и сокращение объемов перевозок: сейчас грузооборот УЗ примерно на 50% ниже, чем до полномасштабного вторжения. Дальнейшее сокращение тяги и подвижного состава может привести к новому падению перевозок, что будет иметь прямые последствия для экономики.

"Это означает не только логистические проблемы для бизнеса, но и сокращение экспорта, валютной выручки и налоговых поступлений в бюджет", – отметил Климпуш.

По его мнению, в нынешних условиях нужны быстрые международные решения без длительных бюрократических процедур. Речь идет об оперативном обеспечении локомотивами, вагонами, запасными частями и специализированной техникой.

Климпуш считает, что модель взаимодействия, подобная "Рамштайн" в оборонной сфере, могла бы стать эффективной и для инфраструктурного направления. Она должна предусматривать политическое привлечение правительств партнерских стран, оперативную координацию и быстрое выполнение запросов Украины.

Среди потенциальных партнеров он назвал страны Балтии и Восточной Европы, а также Азербайджан, Казахстан и Армению. Предыдущие бизнес-связи и опыт совместных транспортных проектов могут стать основой для новых форматов сотрудничества.

"Найти и запустить действенные механизмы такого партнерства – приоритетная задача для профильного министерства и украинских дипломатов", – резюмировал он.