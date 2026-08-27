Новый удар по «Запорожстали»: правительство призвали срочно поддержать металлургию

Российские войска вновь нанесли ракетный удар по "Запорожстали", которая уже приостановила работу после предыдущей атаки. На фоне обстрелов, блокировки портов, удорожания железнодорожной логистики и новых ограничений на экспорт украинская металлургия оказалась в критическом положении и нуждается в срочных решениях правительства.

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Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета ВР по вопросам экономического развития Муса Магомедов.

По его словам, во время новой атаки в предприятие попали пять ракет. "Запорожсталь" была вынуждена остановить работу после предыдущей атаки, теперь сроки ее возобновления остаются неизвестными.

"К весне Украина может остаться без металлургии. Это реальная перспектива, если правительство срочно не начнет действовать", – заявил Магомедов.

Он подчеркнул, что российские обстрелы – лишь одна из проблем, которые одновременно давят на горно-металлургический комплекс.

Из-за блокировки портов Большой Одессы остановилась добыча на Южном ГОКе. По приведенным Магомедовым оценкам, производство других криворожских ГОК по итогам августа может быть примерно на 30% ниже среднегодового уровня 2025 года. При этом полноценной альтернативы морской логистике для крупных объемов руды и металлопродукции нет.

Дополнительным фактором стало повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%: доля железнодорожных расходов в себестоимости металлургической продукции уже выросла в 2–3 раза.

"Предприятия после нескольких лет войны практически исчерпали внутренние резервы и не могут бесконечно перекладывать на себя новые расходы", – отметил он.

Среди других рисков Магомедов назвал механизм экопошлины CBAM, который может добавить украинским производителям 50–100 евро расходов на тонну стали, а также новые европейские квоты: доступная для металлургов квота может составить около 1,05 млн тонн в год, что на 60% меньше фактического экспорта украинской стали в ЕС в 2025 году. Потенциальные потери он оценивает примерно в $1 млрд экспорта и более 17 млрд грн бюджетных поступлений.

Магомедов подчеркнул, что совокупность этих факторов создает угрозу уже не отдельным предприятиям, а всей отрасли. "Если одновременно дорожает логистика, закрываются экспортные возможности, вводятся новые ограничения, а предприятия к тому же ежедневно подвергаются российским ударам – скоро поддерживать будет просто некого", – заявил он.

По его словам, ситуация критическая и требует не совещаний, а комплекса конкретных решений Кабмина. Вопрос о состоянии ГМК уже обсуждался на заседании профильного комитета с участием правительства, а следующее обсуждение должно состояться на совещании у премьер-министра.

Магомедов подчеркнул, что сохранение металлургии имеет значение для всей экономики, поскольку отрасль обеспечивает рабочие места, экспорт, валютную выручку, налоги и экономическую основу промышленных городов. "Ведь весной может оказаться, что спасать уже нечего", – подытожил он.

Как известно, за 5 лет крупнейшие металлургические предприятия уплатили налогов и сборов на сумму свыше 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырьмя металлургическими компаниями составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае постоянного роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзализныци", и дальнейшей блокировки портов, бюджет рискует лишиться источника дохода.