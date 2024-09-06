Каким имуществом владеют новые министры и что успели заработать в правительстве старые: ошибки в декларациях и огромные квартиры

В Украине 5 сентября появился целый ряд новых министров. Кабинет министров обновился, а среди уволенных есть и те политики, которые работали в правительстве на протяжении пяти лет. О том, как изменилось имущественное положение уволенных министров и что известно о состоянии новых чиновников, – читайте в материале OBOZ.UA.

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Светлана Гринчук, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов. Живёт в огромной квартире бывшего мужа

Светлана Гринчук почти всю профессиональную жизнь строила карьеру в правительстве. Ее первая публичная декларация – за 2015 год. Уже тогда она работала директором Департамента по изменению климата и защите озонового слоя в Министерстве экологии и природных ресурсов (название изменилось). В 2021-м она стала заместителем министра по евроинтеграции.

В сентябре 2023 года она была назначена на должность заместителя министра энергетики Украины. Возвращение в "родное" министерство с повышением до должности министра – логическое решение, уверенное в "Слуге народа".

Бывший супруг Гринчук Вячеслав вместе с ее подругой Екатериной Пампуряк (судя по общим фотографиям в соцсетях) создали общественную организацию "Офис независимых экологов" и основали профильное экологическое издание Greenpost.

Судя по декларации, Гринчук развелась с мужем, но продолжает жить в его квартире. Правда, площадь жилья в 244,5 квадрата позволяет комфортно жить и не в качестве супругов. Судя по декларации, за последние несколько лет материальное положение Гринчук ухудшилось. Она продала две машины, а ее зарплата (учитывается только заработок в качестве госслужащего) значительно сократилась.

2021-й (до должности заместителя министра) 2023-й Месячная зарплата 54,9 тыс. грн 30,7 тыс. грн Сохранность в наличных деньгах 400 тыс. грн 250 тыс. грн Сохранность в банке – – Недвижимость Квартира мужчины (244,5 кв.м) Квартира мужчины (244,5 кв.м) Другое имущество VOLVO XC60 (2020), Lexus LX 470 (2005), Mini Cooper (2015) BMW X5 (2016) (человек) Volvo XC 60 (2020)

Андрей Сибига, глава МИД. Ошибка в декларации и когда-то высокая зарплата посла

Андрей Сибига – карьерный дипломат. Работать еще в конце 90-х он начинал в МИДе. Был послом Украины в Турции, а в 2021-м присоединился к команде Офиса президента. В 2024-м его отправили на работу в МИД первым замминистра вроде бы для усиления команды тогда еще действующего министра Дмитрия Кулебы.

Работая послом, Сибига зарабатывал в четыре раза больше, чем в должности в Офисе президента. Дело в том, что посол получает компенсацию за постоянное пребывание в командировке, что позволяет существенно увеличить размер заработной платы.

Сибига, вероятно, допускал ошибки в декларации. OBOZ.UA изучил документы за несколько лет и обнаружил, что в 2020 году он декларировал квартиру своей жены площадью 60 квадратов, которая была куплена 29 ноября 1999 года в Тернополе. А со следующего года квартиру такой же площадью и с той же датой покупки уже "перенесли" из Тернополя в Киев. Вероятно, дипломат, заполняя документы, перепутал название городов.

Зарплаты дипломату, вероятно, не хватает. За последние несколько лет его наличные сбережения сократились на 16 тыс. долларов.

2020-й (до должности в Офисе президента) 2023-й Месячная зарплата 191 тыс. грн 45,9 тыс. грн Сохранность в наличных деньгах 169 тыс. долларов 25 тыс. грн 153 тыс. долларов 25 тыс. грн Сохранность в банке – – Недвижимость Квартира в Киеве, гараж, земельный участок на Киевщине, квартира в Киеве (жены), два земельных участка жены на Киевщине и садовый дом в Киеве, арендованный садовый дом в Киеве Квартира в Киеве, гараж, земельный участок на Киевщине, квартира в Тернополе (жены), два земельных участка жены на Киевщине и садовый дом в Киеве, арендованные садовые дома в Киеве Другое имущество Volvo XC90 2005 Ford Escape 2015 (жена)

Герман Сметанин, министр по стратегическим отраслям промышленности. Миллион наличными и аренда огромной квартиры

Герман Сметанин – один из самых молодых министров. Ему 31 и он младше 33-летнего вице-премьера Михаила Федорова. Хотя побить рекорд последнего у Сметанина не получилось. Когда Михаил стал министром, ему было всего 28 лет.

Несмотря на молодой возраст, Сметанин успел построить карьеру в оборонной промышленности. Его первая декларация в реестре НАПК датирована 2016-м, тогда Герман Сметанин работал главным конструктором в "Львовском бронетанковом заводе".

В 2023 году Сметанин стал генеральным директором "Украинская оборонная промышленность". До этого работал на заводе им. Малышева на руководящих должностях. Доход менеджера после трудоустройства в правительстве значительно снизится. В прошлом году, с учетом зарплаты в Украинской оборонной промышленности и на заводе Малышева, он в среднем получал 413,8 тыс. грн. Украинские министры в лучшем случае получают около 90 тысяч гривен.

2021-й 2023-й Месячная зарплата 121,1 тыс. грн 413,8 тыс. грн Сохранность в наличных деньгах 10 тыс. долларов 5 тыс. долларов 1 млн грн Сохранность в банке 286,1 тыс. грн 196 тыс. грн Недвижимость Три квартиры в Харькове (все в общей собственности) Квартира в Харькове (общая собственность), арендованные квартира и паркоместо в Киеве Другое имущество Toyota Rav4 2021 Toyota Land Cruiser Prado 150 (2023)

Николай Точицкий, министр культуры и информационной политики. Кадровый дипломат

Николая Точицкого в правительство делегируют из Офиса президента. Почти три года, с 2021-го по 2024-й, он работал заместителем главы МИД, в этом году его забрали на Банковую. Однако в скором времени могут вернуть в Кабмин уже в качестве министра культуры и информполитики. Точицкий – карьерный дипломат. До 2021 года он работал послом в Бельгии и Люксембурге.

2019 2023-й Месячная зарплата 220,7 тыс. грн 104 тыс. грн Сохранность в наличных деньгах 866,2 тыс. грн (пополам с женой) 20 тыс. евро (жена) 6 тыс. евро (совместно с женой) 300 тыс. грн (совместно с женой)30 тыс. евро (совместно с женой) Сохранность в банке – 80,1 тыс. грн 24,6 тыс. евро Недвижимость Квартира в Киеве и земельный участок в Киевской области Квартира в Киеве и земельный участок в Киевской области Другое имущество Jeep Wrangler (2014) Jeep Wrangler (2014)

Ирина Верещук уволена с должности вице-премьера

До работы в правительстве была народной депутатом, поэтому заполняла декларации и до 2021-го, то есть до своего назначения в Кабмин. Собеседники OBOZ.UA в "Слуге народа" говорят, что Верещук в Офисе президента ценят: она имеет высокую работоспособность, лояльный член команды и при этом не попадала в коррупционные скандалы.

Мужчина Верещук работает в спецподразделении СБУ. Его средняя месячная зарплата за прошлый год в воинской части Е6117 – 146 тыс. грн. За время работы в правительстве семья Верещук продала значительное количество недвижимости, вместе с тем накопила значительные сбережения в наличных.

2020-й (в правительство) 2023-й Месячная зарплата 41,9 тыс. грн 81,2 тыс. грн Сохранность в наличных деньгах 160 тыс. грн 11 тыс. долларов 1,6 млн грн 10 тыс. долларов Сохранность в банке 143,5 тыс. грн 201,3 тыс. грн 669,4 тыс. грн (человек) Недвижимость Квартира в Броварах, две квартиры во Львове, квартира в Рава-Русская, три земельных участка во Львовской области, арендованная квартира для сына в Киеве, два земельных участка у мужчины, служебная квартира мужчины в Киеве квартира во Львове, служебная квартира мужчины в Киеве, земельные участки у мужчины, арендованная огромная квартира в Киеве (191,8 кв.м) Другое имущество Toyota Camry (2018) Volkswagen Touareg (2018) (мужчина) Toyota Camry (2018) Volkswagen Touareg (2018) (мужчина)

Денис Малюска и Дмитрий Кулеба

Денис Малюска за время работы министром юстиции не сменил машину и с учетом инфляции не улучшил свой доход. В 2022-м жена Малюски арендовала квартиру в Германии.

2018 2023 Месячная зарплата 99,6 тыс. грн 102,9 тыс. грн Сохранность в наличных деньгах – – Сохранность в банке 307,5 тыс. грн (жена) 45,1 тыс. евро (жена) Недвижимость две квартиры в Киеве, квартира с правом пользования в Юровке, земельный участок в Юровке арендованная квартира в Германии (жена), большая квартира в Юровке возле Киева (право пользования), земельный участок в Киевской области, две квартиры в Киеве, Другое имущество Mazda5 (2008) Mazda5 (2008)

Дмитрий Кулеба имеет значительный опыт работы в МИДе. При этом в 2018-м, работая представителем Украины при Совете Европы, зарабатывал гораздо больше, чем когда был главой МИД. В своей последней декларации он также указал сожительницу Светлану Павелецкую. Она успешная издательство, до этого работала в "1+1 медиа".

2018 2023 Месячная зарплата 114 тыс. грн 212,7 тыс. грн Сохранность в наличных деньгах 32 тыс. евро 27 тыс. евро 300 тыс. долларов (сожительница) Сохранность в банке – – Недвижимость Две квартиры Две квартиры и жилье сожительницы (приобретены в 2021-м) Другое имущество Peugeout 206 cc 1.6 (2002) Lexus RX 300 (2022) (сожительница)

В Украине, как уже не раз писал OBOZ.UA, зарплаты министров в разы меньше, чем у менеджеров даже государственных предприятий. Декларации некоторых новых и уволенных министров также доказывают: рассчитывать на значительные заработки, работая в правительстве, не приходится.