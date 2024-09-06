Каким имуществом владеют новые министры и что успели заработать в правительстве старые: ошибки в декларациях и огромные квартиры
В Украине 5 сентября появился целый ряд новых министров. Кабинет министров обновился, а среди уволенных есть и те политики, которые работали в правительстве на протяжении пяти лет. О том, как изменилось имущественное положение уволенных министров и что известно о состоянии новых чиновников, – читайте в материале OBOZ.UA.
Светлана Гринчук, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов. Живёт в огромной квартире бывшего мужа
Светлана Гринчук почти всю профессиональную жизнь строила карьеру в правительстве. Ее первая публичная декларация – за 2015 год. Уже тогда она работала директором Департамента по изменению климата и защите озонового слоя в Министерстве экологии и природных ресурсов (название изменилось). В 2021-м она стала заместителем министра по евроинтеграции.
В сентябре 2023 года она была назначена на должность заместителя министра энергетики Украины. Возвращение в "родное" министерство с повышением до должности министра – логическое решение, уверенное в "Слуге народа".
Бывший супруг Гринчук Вячеслав вместе с ее подругой Екатериной Пампуряк (судя по общим фотографиям в соцсетях) создали общественную организацию "Офис независимых экологов" и основали профильное экологическое издание Greenpost.
Судя по декларации, Гринчук развелась с мужем, но продолжает жить в его квартире. Правда, площадь жилья в 244,5 квадрата позволяет комфортно жить и не в качестве супругов. Судя по декларации, за последние несколько лет материальное положение Гринчук ухудшилось. Она продала две машины, а ее зарплата (учитывается только заработок в качестве госслужащего) значительно сократилась.
Андрей Сибига, глава МИД. Ошибка в декларации и когда-то высокая зарплата посла
Андрей Сибига – карьерный дипломат. Работать еще в конце 90-х он начинал в МИДе. Был послом Украины в Турции, а в 2021-м присоединился к команде Офиса президента. В 2024-м его отправили на работу в МИД первым замминистра вроде бы для усиления команды тогда еще действующего министра Дмитрия Кулебы.
Работая послом, Сибига зарабатывал в четыре раза больше, чем в должности в Офисе президента. Дело в том, что посол получает компенсацию за постоянное пребывание в командировке, что позволяет существенно увеличить размер заработной платы.
Сибига, вероятно, допускал ошибки в декларации. OBOZ.UA изучил документы за несколько лет и обнаружил, что в 2020 году он декларировал квартиру своей жены площадью 60 квадратов, которая была куплена 29 ноября 1999 года в Тернополе. А со следующего года квартиру такой же площадью и с той же датой покупки уже "перенесли" из Тернополя в Киев. Вероятно, дипломат, заполняя документы, перепутал название городов.
Зарплаты дипломату, вероятно, не хватает. За последние несколько лет его наличные сбережения сократились на 16 тыс. долларов.
Герман Сметанин, министр по стратегическим отраслям промышленности. Миллион наличными и аренда огромной квартиры
Герман Сметанин – один из самых молодых министров. Ему 31 и он младше 33-летнего вице-премьера Михаила Федорова. Хотя побить рекорд последнего у Сметанина не получилось. Когда Михаил стал министром, ему было всего 28 лет.
Несмотря на молодой возраст, Сметанин успел построить карьеру в оборонной промышленности. Его первая декларация в реестре НАПК датирована 2016-м, тогда Герман Сметанин работал главным конструктором в "Львовском бронетанковом заводе".
В 2023 году Сметанин стал генеральным директором "Украинская оборонная промышленность". До этого работал на заводе им. Малышева на руководящих должностях. Доход менеджера после трудоустройства в правительстве значительно снизится. В прошлом году, с учетом зарплаты в Украинской оборонной промышленности и на заводе Малышева, он в среднем получал 413,8 тыс. грн. Украинские министры в лучшем случае получают около 90 тысяч гривен.
Николай Точицкий, министр культуры и информационной политики. Кадровый дипломат
Николая Точицкого в правительство делегируют из Офиса президента. Почти три года, с 2021-го по 2024-й, он работал заместителем главы МИД, в этом году его забрали на Банковую. Однако в скором времени могут вернуть в Кабмин уже в качестве министра культуры и информполитики. Точицкий – карьерный дипломат. До 2021 года он работал послом в Бельгии и Люксембурге.
Ирина Верещук уволена с должности вице-премьера
До работы в правительстве была народной депутатом, поэтому заполняла декларации и до 2021-го, то есть до своего назначения в Кабмин. Собеседники OBOZ.UA в "Слуге народа" говорят, что Верещук в Офисе президента ценят: она имеет высокую работоспособность, лояльный член команды и при этом не попадала в коррупционные скандалы.
Мужчина Верещук работает в спецподразделении СБУ. Его средняя месячная зарплата за прошлый год в воинской части Е6117 – 146 тыс. грн. За время работы в правительстве семья Верещук продала значительное количество недвижимости, вместе с тем накопила значительные сбережения в наличных.
Денис Малюска и Дмитрий Кулеба
Денис Малюска за время работы министром юстиции не сменил машину и с учетом инфляции не улучшил свой доход. В 2022-м жена Малюски арендовала квартиру в Германии.
Дмитрий Кулеба имеет значительный опыт работы в МИДе. При этом в 2018-м, работая представителем Украины при Совете Европы, зарабатывал гораздо больше, чем когда был главой МИД. В своей последней декларации он также указал сожительницу Светлану Павелецкую. Она успешная издательство, до этого работала в "1+1 медиа".
В Украине, как уже не раз писал OBOZ.UA, зарплаты министров в разы меньше, чем у менеджеров даже государственных предприятий. Декларации некоторых новых и уволенных министров также доказывают: рассчитывать на значительные заработки, работая в правительстве, не приходится.