Новые механизмы поддержки и гарантии для инвесторов станут ключом развития 'зеленой' энергетики, – Савченко

Государство в 2025 году должно продолжить меры по поддержке инвесторов в "зеленую" энергетику, заявила Ольга Савченко, партнер юридической компании "Альтело".

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Она отметила, что в Украине отсутствуют инструменты гарантирования возврата привлеченных средств, а именно – долгосрочные договоры с потребителями на выкуп электрической энергии с определенными ценовыми гарантиями.

"Ожидалось, что такую функцию начнут выполнять "зеленые" аукционы, но существующий механизм не вызвал интерес у инвесторов", – сказала Савченко.

По ее мнению, недоверие кредиторов обосновано и связано с уже имеющейся проблематикой долгов на рынке электроэнергии и несовершенством его регулирования со стороны государственных органов.

Савченко считает, что в 2025 году необходимо сосредоточиться на создании инструментов гарантирования возврата привлеченных средств. Сюда входят следующие действия: изменение механизма "зеленых" аукционов, увеличение квоты поддержки, введение негосударственного фонда гарантирования минимальной цены для проектов ВИЭ при поддержке МФО.

Среди других необходимых мер эксперт называет объединение рынков электроэнергии Украины и ЕС, погашение долгов в пределах ПСО механизмов, на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг, а также обеспечение неизменности механизмов поддержки энергетики, гарантированных государством.

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют, что предприятия "зеленой" энергетики фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.