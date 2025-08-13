Видео дня
Блог | Новое правительство не сократило расходы вопреки обещаниям
Помните, недавно от всех представителей власти, начиная с Президента и заканчивая новым Премьером слышал, что объединение министерств должно привести к сокращению расходов на них?
Далее текст на языке оригинала.
І що взагалі наш новий Уряд зараз проведе аудит видатків, памʼятаєте? С буде скорочення непрофільних видатків?
Так ось – сьогодні схвалили проект змін до Бюджету 2025 …. І там цього немає ВЗАГАЛІ))))
І Марафон залишили, і кешбек і всі інші плюшки) Ой, ще на кешбек навіть грошей докинули)
Це про відповідність слів до реальності)
