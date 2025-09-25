НКРЭКУ имеет право изменить норму правил для должников, которые годами не платят за свет, – Кучеренко

Электроэнергия не может поставляться бесплатно тем, кто за нее не платит.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Тот, кто не хочет платить, он говорит, что его отключают. А энергетики говорят, нет, мы никого не отключаем. Мы не поставляем товар бесплатно тому, кто за него не платит. Согласитесь, что так спокойно, то у энергетиков же есть аргументы. Они же говорят, ну почему мы вам обязаны поставлять свой товар бесплатно, поскольку мы все равно за это должны рассчитаться с атомщиками, с сетями, с угольщиками, с газовиками, с генерацией", – сказал Кучеренко.

По его словам, многие небытовые потребители пользуются пробелами в правилах и избегают ответственности.

"Они говорят, ну мы не платим, но вы нас не имеете права отключить. Ну это должно государство, если считает, что кто-то может не платить, то... тогда государство должно источники покрытия этого найти, и никаких вопросов нет. А оно же не находит, и оно перекладывает это на энергетиков", – подчеркнул депутат.

Кучеренко также уточнил, что необходимо ликвидировать "лазейку", когда небытовые должники идут в суд и избегают отключения.

"Масса коммунальных, всевозможных структур заходят сюда, работают с нашими замечательными судами, по два, по три года идут рассмотрения вопросов, и они по сути кредитуются за счет всей страны. Это наша с вами общая электроэнергия. А в это время такие хитро обжаренные, они говорят, мы в суде, и мы вам два-три года не будем платить, потому что такая норма правил. И поэтому Нацкомиссия меняет только один пункт этой нормы правил. Вы заходите в суд, судитесь, но за текущие все потребления электроэнергии вы обязаны платить", – объяснил он.

"У нас, я не хочу крайними наделать НКРЭКУ, хотя я их критикую всегда. Но в данном случае, как по мне, они имеют полное право сделать это, принять это решение, и одновременно у правительства требовать, чтобы правительство четко определило, как оно компенсирует, какими механизмами этим должникам, или другим, которые не платят", – добавил Кучеренко.

Напомним, в правилах розничного рынка электроэнергии существует норма, которая позволяет восстановить электроснабжение небытовому потребителю (бизнесу или коммунальному предприятию) только потому, что дело об отключении рассматривается в суде.