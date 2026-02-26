Николаевщина привлекла 225 миллионов евро иностранных инвестиций на экономические проекты, – Ким

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о привлечении 225 миллионов евро иностранных инвестиций от Дании под экономические проекты в области. Они рассчитаны на три года вперед.

Об этом он рассказал в интервью "Новости LIVE"

"Нам очень помогают иностранные партнеры, которые в первые годы оказывали поддержку гуманитарных и социальных программ, а сейчас утвердили план на три года вперед в 225 млн евро от Дании на экономические проекты", – отметил Ким.

По его словам, большую помощь оказывает и государство – в частности, инвестируя в инфраструктурные проекты, такие как водопровод на 6,4 млрд грн или восстановление дорог.

"Мы сконцентрированы на всех программах, которые могут восстановить экономику региона, чтобы это способствовало большим налогам, большим заработным платам", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что на данный момент крайне важно инвестировать в будущих специалистов.

"Мы сейчас вкладываем в людей. Развиваем профтехобразование, вкладываем в лаборатории, в учебные классы, в образование наших педагогов. Для того, чтобы готовить людей, специалистов для восстановления страны. Мы будем делать ставку на индустриализацию региона. Я верю, что наш регион станет основой восстановления как минимум юга Украины или же и всей страны", – заявил Виталий Ким.