Ни один украинский метзавод не обращался в УЗ относительно отмены аукционов по продаже металлолома, – Каленков

Объединение предприятий "Укрметаллургпром", которое является полномочным представителем предприятий горно-металлургического комплекса Украины, опровергает информацию, распространяемую в СМИ, что якобы метзаводы обращались в "Укрзалізницю" относительно отмены аукционов по продаже металлолома, которые были проведены в начале февраля 2022 года.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы объединения.

Ни один украинский метзавод, в частности те, которые были признаны победителями ряда аукционов по продаже металлолома, не обращались в "Укрзалізницю" относительно их отмены. Эта информация не соответствует действительности. Напротив, украинские металлурги очень заинтересованы в металлоломе УЗ и ожидают возобновления продаж сырья, остановленных осенью прошлого года.

"В течение двух лет украинские металлургические заводы ждали решения УЗ об этих замороженных аукционах. Они внесли залог в несколько миллионов гривен, подписали все договоры, направили их в "Укрзалізницю", то есть были готовы купить это сырье. Однако УЗ отказалась отгружать металлолом", – отметил Александр Каленков, президент ОП "Укрметаллургпром".

Вообще, складывается парадоксальная ситуация: потребность металлургов в металлоломе растет, "Укрзалізниця" может иметь дополнительный доход, но принимает антигосударственное решение об отмене уже проведенных аукционов. Действия руководства УЗ понять сложно. Еще раз подчеркну: конечные потребители лома – украинские металлурги – готовы покупать сырье в УЗ, оно нам нужно для увеличения объемов производства продукции. Поэтому информация, что якобы сами метзаводы обратились в "Укрзалізницю" для отмены аукционов, не соответствует действительности.

Как UAprom сообщал ранее, Департамент имущественной политики "Укрзалізниці" решил отменить аукционы по продаже металлолома на площадке "Prozorro.Продажи", проведенные в начале февраля 2022 года, но замороженные с началом вторжения российских войск.