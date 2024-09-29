Несмотря на постоянные обстрелы энергетики, ДТЭК поддерживают энергообеспечение Покровска – The Times

Энергетики ДТЭК ежедневно чинят энергетическую инфраструктуру Покровска после обстрелов, чтобы город был обеспечен электроэнергией.

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Об этом говорится в статье британского издания The Times.

"Электроснабжение Покровска стало приоритетной целью. Каждый день россияне бомбардируют и обстреливают подстанции и линии электропередач. Ежедневно электричества ДТЭК восстанавливают их", – говорится в статье.

Отмечается, что, несмотря на постоянные разрушения, энергетикам ДТЭК удается поддерживать электроснабжение на 80% территории города.

Здесь ежедневно работает 10 ремонтных бригад компании, которые постоянно чинят энергетическую инфраструктуру Покровска.

"Наши бойцы воюют за содержание окопов, мы сражаемся за ремонт линий электропередач. Наша миссия критически важна. Без электроэнергии нет жизни", – сказал начальник участка электромонтеров в Покровске Виталий.

Напомним, в Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК Рината Ахметова, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.