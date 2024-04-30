Не работа, а мечта: как украинские и международные компании заботятся о своей команде

Как настроить работу в компании так, чтобы удовлетворены были не только клиенты, но и команда? Ответ на этот вопрос знают герои спецпроекта OBOZ.UA – логистическая компания Meest China, сеть магазинов бытовой техники "Фокстрот" и страховая компания UNIQA.

О том, как построены процессы, какие бенефиты получают сотрудники и как HR-отделы оценивают свою работу, читайте в нашем материале!

Meest China: международная команда, карьерный рост и гибридный график работы

Meest China, входящая в холдинг Meest, работает на рынке почтово-логистических услуг с 2014 года и является лидером в доставке из Китая в Украину. Специализация – доставка товаров в формате беспошлинных почтовых посылок для личного использования, а также коммерческих грузов для бизнес-клиентов. Имеет представительства в Китае, Узбекистане, Польше и Украине и собственные склады в Украине и Китае. Всего в компании работают более 300 сотрудников по всему миру.

Одним из главных вызовов для компании как работодателя является построение среды, где будут учтены культурные отличия между командами и налажены коммуникации между командами из разных стран. Так, за прошлый год было проведено более 500 встреч между разными подразделениями компании в контексте кросс-культурных коммуникаций.

В приоритете – предоставить возможность карьерного роста для работников. Создан кадровый резерв, который позволит наиболее способным работникам после прохождения соответствующего обучения в будущем занять руководящие должности в компании.

К слову, за 2023 год 31% вакансий компании закрыты внутренними кандидатами, что свидетельствует и о видении потенциала команды со стороны работодателя, и об учете заинтересованности в переходе на смежные должности со стороны персонала.

Недавно удалось расширить льготы для работников, предоставленные компанией. Так, к уже привычным программам на выбор, как то покрытие обучения, посещение спортзала или медицинское страхование, добавили новую опцию, которая точно актуальна, – программу "Забота о ментальном здоровье", по которой работник может посетить психолога, ретрит-программу или SPA-отдых, а также компенсацию корпоративного питания.

Усилия, приложенные со стороны компании для создания хороших условий труда и профессионального роста, влияют и на базовые показатели. А обновленная HR-команда и дальше работает над созданием комфортных условий. Так, за 2023 год удалось снизить годовую текучесть кадров на 11% по всей компании.

Из дополнительных факторов, влияющих на привлекательность компании как работодателя, – гибридный график работы, сложившиеся ценности и культурный код, комфортный офис с комнатой отдыха.

"Фокстрот": карьерный рост, корпоративное обучение и скидки на товары для сотрудников

"Фокстрот" – один из наиболее опытных игроков на рынке бытовой техники и электроники в Украине. Сеть предлагает высокое качество обслуживания и набор современных цифровых сервисов, кешбэки, подписку на сообщения об акциях и скидках, онлайн-консультации. На полках представлены актуальные новинки техники мирового уровня, а также большой выбор товаров для дома и отдыха.

Клиенты могут рассчитывать на качественное и профессиональное обслуживание в магазинах или онлайн — на Foxtrot.ua. Полный ассортимент сети размещен на сайте "Фокстрот", где предлагают также разные бонусы:

скидка -5% на покупки онлайн;

скидки на сопутствующие товары;

накопление бонусов для дальнейших покупок;

акции на определенные категории или товары;

возможность поступить в кешбэк-программу ФоксFan.

Слоган "Сайтуй на foxtrot.ua" означает возможность выбрать максимально удобный способ просмотра товаров и оформления покупки. Можно снять галочку "Не перезванивать после оформления заказа", и вскоре менеджер свяжется для предоставления полной консультации по условиям покупки. Клиент может выбрать доставку курьером, почтой или самовывоз, дополнительные товары и услуги.

Большинство физических магазинов работают во время блэкаутов, их оборудуют генераторами или зарядными станциями и организуют точки подзарядки для желающих.

Сеть является официальным дистрибьютором многих известных брендов, предлагающих бытовую технику, электронику, аксессуары. Детальнее рассмотреть официальную технику можно в интернет-магазине, но представим краткий список категорий:

техника для кухни и дома;

инвентарь для сада и туризма;

климатические и гигиенические устройства;

телевизоры, камеры, акустика;

электроника для автомобилей;

умные гаджеты, смартфоны, ноутбуки и аксессуары к ним;

специальная техника для геймеров: от консолей до аксессуаров;

инструменты;

детские товары.

Покупатель может рассчитывать на актуальную стоимость, удобный способ оплаты и доставки. Если к моменту покупки клиент находит цену ниже, то "Фокстрот" дает аналогичную.

Учитывая, что сеть развивается и открываются новые магазины, у компании часто бывают открытые вакансии. Фокстрот ответственно относится к своим сотрудникам, предлагая им возможность карьерного роста, профессионального развития и социальные гарантии, а также:

скидки на товары;

оплачиваемую стажировку;

корпоративное обучение.

Стать частью семьи "Фокстрот" – возможность открыть для себя мир возможностей. Поэтому магазин выбирают не только для покупок товаров, но и для работы и усовершенствования.

UNIQA: инвестиции в развитие команды и забота о каждом

Руководящими принципами UNIQA являются поощрение сотрудников, которые берут на себя ответственность, и фокус на формирование наилучшего опыта как своих клиентов, так и своих работников во время работы в UNIQA.

В компании отмечают – от сотрудников ожидают стремления к развитию, эффективности и гибкости. В свою очередь UNIQA инвестирует в профессиональное развитие команды, выявляет и развивает таланты и предлагает разнообразные возможности для максимального использования потенциала и способностей каждого.

Конечно же, заботятся и о том, чтобы у каждого члена команды была конкурентоспособная заработная плата, бесплатное медицинское страхование, страхование от несчастного случая, мобильная связь, доступ к бесплатному сервису индивидуальных консультаций с профессиональными психологами и коучами, компенсация стоимости питания в офисе, поддержка работающих родителей и т.д.

Неудивительно, что забота компании о команде отмечена различными рейтингами. Так, недавно UNIQA попала в ТОП-50 самых привлекательных работодателей Украины по версии издания Forbes и сайта поиска работы Robota.ua. Компания заняла 24-ю строчку списка. Рейтинг составлялся на основе отзывов сотрудников компаний и оценок экспертного жюри. UNIQA – единственный представитель страхового бизнеса в этом рейтинге.