НБУ согласовал покупку СК 'Країна' бенефициаром ASVIO Investment Holding

Национальный банк Украины предоставил разрешение мажоритарному акционеру ASVIO Investment Holding Вячеславу Супруненко на приобретение существенного участия в страховой компании "Країна". Соответствующее решение было принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ.

Ранее Антимонопольный комитет Украины также одобрил эту сделку, признав концентрацию такой, что не нарушает законодательство о защите экономической конкуренции.

В ASVIO ещё раньше заявляли о намерении выйти на рынок страхования. Как отметил председатель Наблюдательного совета холдинга Роман Ярошенко, это приобретение является частью долгосрочной цифровой стратегии. В компании планируют применить в новом сегменте те же технологические решения, которые уже доказали свою эффективность в банковской сфере – в частности, через онлайн-платформу Garantiya.com.

"Мы не просто инвестируем – мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою состоятельность: они трансформировали "АСВІО Банк" из обычного банка в цифровую институцию нового поколения. Мы понимаем, что включение страховых продуктов в розничное банковское направление – это стратегически правильный шаг", – объяснил Роман Ярошенко.

"Это решение было не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно закончится. Мы верим в Украину. Если бы не верили – не инвестировали бы три года подряд – с самого начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул он.

Ожидается, что после завершения сделки СК "Країна" будет интегрирована в цифровую экосистему ASVIO с учетом уже существующего опыта в банковских сервисах и финтех-решениях.

Справка. ASVIO Investment Holding – международная группа с более чем 10 000 сотрудников в Украине. Холдинг активно инвестирует в банковскую сферу, страхование, ИТ и промышленное производство даже в условиях военного времени. В его структуру входят "АСВІО Банк", цифровая платформа Garantiya.com, а также предприятия пищевой промышленности, включая восстановленный завод "Росинка". Основной акционер холдинга – Вячеслав Супруненко, юрист по образованию, кандидат юридических наук, владеющий 70% акций "АСВІО Банка".