НБУ назвал ТОП-10 компаний по обмену валют с наибольшими активами

Национальный банк Украины впервые обнародовал показатели деятельности финансовых компаний, специализирующихся на обмене валют.

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Как сообщает информационное агентство Українські Новини со ссылкой на данные Нацбанка, крупнейшие легальные компании сектора обмена валют демонстрируют значительный рост, в частности вследствие активного выведения с этого рынка теневых игроков.

"Благодаря этому легальный сегмент лицензированных компаний по обмену валют демонстрирует успешную деятельность и заметный рост показателей", — пишет издание Українські Новини

ТАБЛИЦА. Десятка крупнейших финансовых компаний по активам (данные приведены в млн грн)

По данным Нацбанка, приведенные в таблице компании занимают ведущие позиции на украинском рынке обмена валют.

Так, отраслевым лидером по динамике прироста активов стала финансовая компания "Либерти Финанс", входящая в "КИТ Групп", активы которой выросли на 211,1% - с 72,1 млн грн в 2022 году до 224,3 млн грн в 2023 году, что является самым значительным прорывом для этого сегмента финансового рынка.

Лидер рейтинга по размеру активов — "Украинская финансовая группа" — показала прирост активов на 11,8%, увеличив их с 428,4 млн грн в 2022 году до 479 млн грн в 2023 году.

Показатели динамики и активности рынка обмена валют являются результатами политики НБУ и правоохранительных органов, которые положительно влияют на развитие легальных участников данного сегмента финансового рынка. Общие активы десятки лидеров составляют по итогам 2023 года более 2,3 млрд грн — это почти в полтора раза или на 731 млн грн больше, чем показатели 2022-го года.

"Как свидетельствуют данные НБУ, крупнейшие участники рынка обмена валют также являются и крупнейшими плательщиками налогов в своем сегменте финансового бизнеса. Так, "Альфа-Инвест Груп" и финансовая компания "Либерти Финанс" из "КИТ Груп" из пятерки крупнейших по активам входят в тройку компаний на своем рынке, которые заплатили больше всего налогов в бюджет — 42,3 млн грн и 33,8 млн грн соответственно", — сообщает информационное агентство со ссылкой на данные НБУ.