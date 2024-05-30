НАУ поддержала акцизный законопроект Кабмина: это поможет финансовой стабильности Украины

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) поддержала принятый Кабинетом Министров и направленный в Верховную Раду законопроект №11256, предусматривающий поэтапное повышение акцизов на все виды горючего. В профильной ассоциации видят справедливый и эффективный подход к наполнению бюджета, который крайне необходим для финансовой стабильности страны, пишет УНИАН.

Президент НАУ Ярослав Старовойтенко отметил: "Одной из ключевых целей предложенных изменений является обеспечение сбалансированного повышения акцизов на все виды моторного топлива, создавая более справедливые условия для всех участников рынка, гарантируя, что каждый владелец авто, независимо от вида топлива, принимает полноценное участие в наполнении бюджета".

Старовойтенко также отметил: "Очевидно, что предложенные изменения сохранят экономическую выгоду для потребителей СУГ. Пропорциональное повышение акцизов на бензин и СУГ сохранит разницу в розничных ценах на бензин и СУГ на уровне 25 гривень за литр (при неизменных других факторов), что оставит цены на СУГ привлекательными для автомобилистов. Объемы его потребления существенно не изменятся. По расчетам Минфина, такие изменения по акцизам на топливо будут способствовать увеличению бюджетных поступлений на почти 2,7 млрд грн ежемесячно уже во II полугодии 2024 года".

В НАУ с пониманием относятся к вынужденным непопулярным шагам по повышению налогов. Ведь финансирование сектора обороны и безопасности возможно исключительно за счет внутренних источников.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял и направил в ВР проект закона №11256, предусматривающий поэтапное повышение и выравнивание ставок акцизов на топливо. Согласно предложенным изменениям, уже с 1 июля текущего года акциз на бензин увеличится до €242,60 за 1000 литров, акциз на дизельное топливо увеличится до €177,60 за 1000 литров, а акциз на сжиженный газ вырастет до €165 за 1000 литров.

О Нефтегазовой Ассоциации Украины:

Нефтегазовая Ассоциация Украины является отраслевым объединением, представляющим интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка. В ее состав входят ведущие оптовые, розничные, добывающие, перерабатывающие предприятия, представители национального, международного, частного и государственного секторов. Ассоциация активно сотрудничает с правительством, предприятиями и СМИ с целью развития нефтегазовой отрасли и внедрения европейских стандартов качества.