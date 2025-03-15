Наша задача – ускорить импорт LNG из США, – гендиректор ДТЭК

Компания ДТЭК сосредоточилась на ускорении импорта сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе конференции CERAweek.

Он подчеркнул, что приоритетом Европы становится энергетическая независимость, чтобы положить конец энергетическому шантажу России. В частности, этого можно добиться благодаря импорту сжиженного газа из США.

"Наша задача сейчас – ускорить этот импорт и построить энергетическую инфраструктуру, которая сможет по-настоящему объединить Европу. ДТЭК прилагает свои усилия для этого и строит LNG-мост между США, Европой и Украиной", – рассказал Тимченко.

Глава ДТЭК добавил, что налаживание отношений с американскими партнерами может раскрыть большой потенциал Украины для инвестиций в энергетику.

Напомним, в конце декабря 2024 года ДТЭК Рината Ахметова приняла первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки.