Нардеп получает миллионы из бюджета за мониторинг телемарафона и медиа: купил дом в элитном городке и стал фигурантом уголовного дела

"Слуга народа" Александр Мариковский зарабатывает миллионы гривен на просмотре телемарафона и мониторинге СМИ. Государственные предприятия ежегодно увеличивают расходы на оплату услуг принадлежащей парламентарию компании. Это якобы должно помочь вовремя реагировать на критику и следить за своей репутацией. При этом к репутации самого нардепа есть вопросы.

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В прошлом году уголовное дело против Мариковского из-за недостоверного декларирования Высший антикоррупционный суд закрыл только из-за истечения сроков привлечения к ответственности. НАБУ установили, что нардеп указал в декларации биткоины на миллионы гривен, которыми на самом деле не владел.

Вместе с тем реальное состояние политика увеличивается. До полномасштабной войны он успел купить дом в одном из самых дорогих коттеджных городков пригорода столицы.

О том, на чем и как получает нардеп – читайте в материале OBOZ.UA.

Как нардеп зарабатывает на просмотре телемарафона

Компании Мариковского профессионально следят за СМИ и готовят отчеты органам власти. Некоторые его ООО, судя по данным YouControl, существуют исключительно за счет госзаказов. Например, ООО "Медиатека" (Мариковский – бенефициар) в 2024-м имела общие доходы в 10,1 млн грн, при этом государственные закупки составили 9,1 млн грн. В этом году сумма закупок может быть значительно больше.

Только государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" уже заказало у "Медиатеки" услуги на 12,2 млн грн. При этом, еще 5 лет назад это же госпредприятие за фактически такие же услуги платило компании нардепа всего 720 тыс. грн.

Речь идет о "Комплексе услуг по мониторингу средств массовой информации". За 12 млн грн компания народного депутата будет активно мониторить украинские СМИ. В договоре говорится, что компания будет следить за 10 каналами, 50 печатных СМИ и не менее 1000 интернет-ресурсов. Отдельно также будут платить за "еженедельный отчет СМИ и социальных медиа Национального Телемарафона". На это договором предусмотрено 258 тыс. грн. Государственный Центр защиты информационного пространства Украины принадлежит Министерству культуры и стратегических коммуникаций. OBOZ.UA обратился с запросом к компании с просьбой прокомментировать, почему ежегодно растет стоимость "мониторинга СМИ" и не было ли дешевле купить подписку на один из IT-продуктов и писать отчеты самостоятельно.

"Медиатека" в 2025 году уже успела выиграть тендер на "информационные услуги по сбору и анализу данных в СМИ" на 240 тыс. грн от Центра гуманитарного разминирования (подчиняется Кабмину). За эти деньги недавно созданная государственная организация будет еженедельно получать отчет с упоминаниями о Центре, или же о разминировании. Судя по договору, эта публикация должна войти в мониторинг, который получит Центр гуманитарного разминирования.

OBOZ.UA анонимно пообщался с руководителями коммуникаций нескольких госорганов. Все они для мониторинга СМИ используют сервис "лук ми", при этом громоздкую аналитику не заказывают. Такая услуга стоит гораздо меньше, чем платят компании нардепа. Более того, еще недавно за это платили USAID.

Компания нардепа почти всегда предлагает самые дорогие услуги. И все равно выигрывает тендеры

OBOZ.UA проанализировал последние тендеры, в которых принимала участие "Медиатека". Главная идея таких тендеров – дать доступ к государственным закупкам всем участникам рынка и за счет конкуренции получить выгодное предложение. Обычно аукцион проходит по следующему принципу: распорядитель средств (орган госвласти или госпредприятие) устанавливает максимальную стоимость (ожидаемую цену), а уже в результате проведения аукциона участники предлагают более выгодные условия. Государственный тендер должен выиграть тот, кто за такую же услугу предложил самую низкую цену.

В тендерах "Медиатеки" часто эта логика нарушается. К примеру, в тендере от Центра гуманитарного разминирования приняли участие два участника: ООО "Сифт" и "Медиатека" Мариковского. "Сифт" предложили лучшую цену, но победу все равно отдали "Медиатеке". Причина – справки, предоставленные "Сифтом", отличались от формы, приведенной в тендерной документации.

В феврале в прошлом году "Медиатека" выиграла тендер у государственной компании "Укрэнерго" на 703,3 тыс. грн. При этом их конкурент, компания Семантрум, предлагала предоставить такие же услуги мониторинга в СМИ всего за 478 тыс. грн.

Предложение было отклонено из-за того, что заказчику не понравился предоставленный пример отчета. Потому что он, как говорится в документах, "не содержит общего обзора информационного поля за неделю. Он составляет дайджест (список) материалов по теме, который представлен в виде списка с цифровыми данными. Во-первых, это усложняет восприятие и "прочтение" отчета. Во-вторых, не дает возможности воспринять информацию обобщенно".

Правда, в некоторых тендерах, в которых принимала участие "Медиатека", все же победу одерживало самое выгодное предложение. К примеру, в аукционе "Укрзалізниці" выиграла ООО "Свифт", которая предложила мониторинг за 240 тыс. грн. "Медиатека" предлагала предоставить эти услуги за 411 тысяч. грн. В большинстве случаев "Медиатека" предлагала самые большие цены. При этом в тендерах от "Центра защиты информационного пространства Украины" "Медиатека" была единственным участником, поэтому конкуренции вообще не было.

Мариковский живет на широкую ногу: имения, новые машины и подозрительное декларирование

Нардеп, судя по декларации, имеет достаточно умеренные официальные доходы. В прошлом году его средняя месячная зарплата составляла 62,2 тыс. грн, жена получила за год 23 тыс. грн соцвыплаты. Кроме того, ежемесячно она зарабатывала 154,5 тыс. грн в качестве ФЛП, а также получила финансовую помощь от двух иностранцев на общую сумму 414 тыс. грн. В декларации за прошлый год политик показал два кредита и фактически отсутствие сбережений (денежные активы составляют менее 6 тыс. грн).

Такие доходы не мешают ему жить на широкую ногу. Еще до полномасштабной войны, в 2021 году, нардеп приобрел дом площадью 163,3 кв.м в элитном коттеджном городке Green Wood Club в пригороде столицы, Козине. Сейчас дома такой площадью в этом коттеджном городке не продаются, однако минимальная стоимость дома здесь – от 16,7 млн грн.

OBOZ.UA удалось найти дом парламентария. Это двухэтажное здание с четырьмя спальнями и двумя санузлами. В этом коттеджном городке такая планировка – один из самых бюджетных вариантов. При этом, судя по декларации, дом достался нардепу всего лишь за 4,5 млн грн.

В мае 2024-го на жену нардепа Наталью оформили новый Volkswagen ID6 2023 года выпуска. В декларации стоимость не указана, однако сейчас такие автомобили на специализированных площадках продают по цене от 30 тысяч. долларов. Еще несколько лет назад Мариковский задекларировал 32 биткоина, которые якобы получил в 2019-м (сейчас их можно продать за 2,4 млн долларов). Благодаря этой криптовалюте можно было бы легко объяснить происхождение всех состояний. Однако оказалось, что биткоинов у нардепа не было.

Но проверка НАБУ установила, что он указал чужой кошелек, к которому не имел никакого отношения. "НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек действительно ему никогда не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к субъекту декларирования", – говорится в заявлении правоохранителей. В прошлом году нардеп свою ошибку признал.

На своей странице в Facebook он отметил: "в 2020 году были допущены значительные ошибки в декларации".

Срок давности привлечения к уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений истек в прошлом году. Высший антикоррупционный суд постановил 17 апреля 2024 освободить нардепа от ответственности. Так что фактически Мариковскому удалось избежать ответственности. В своих последних декларациях никаких криптоактивов он уже не указывал.

OBOZ.UA обратился с запросами по тендерам, в которых победу одержала компания нардепа, к распорядителям средств. Главный же вопрос: целесообразно ли использовать более 12 млн бюджетных гривен на мониторинг СМИ властями. У каждого органа государственной власти есть сотрудники, которые занимаются коммуникацией со СМИ и отслеживают упоминания о них и в соцсетях, и в медиа. Кроме того, на рынке есть несколько IT-продуктов, которые помогают отслеживать упоминания в соцсетях и СМИ за относительно небольшую плату (работают в формате подписки).

О том, какими еще компаниями владеет Мариковский и с кем он может быть связан – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.