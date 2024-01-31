Действующий нардеп получил подозрение от НАБУ и САП из-за криптовалюты на 24 млн грн: названо имя

Украинские правоохранители подозревают действующего народного депутата в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн гривен. Если его вина будет доказана, народный избранник может быть лишен свободы сроком до двух лет. Вероятно, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Александре Мариковском.

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Об оглашении подозрения сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В официальном релизе имя народного избранника не называется, однако источники СМИ утверждают, что это именно "слуга" Мариковский.

Кроме того, эту информацию подтвердил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. "Александр Мариковский, депутат от "Слуги народа" получил от НАБУ и САП подозрение во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год", – сообщил Гончаренко.

По данным НАБУ, недостоверные сведения обнаружили в электронной декларации нардепа за 2020 год. В форме говорилось о криптовалюте, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года.

Благодаря эффективному сотрудничеству с коллегами из США украинские следователи выяснили, что на самом деле указанный нардепом криптовалютный кошелек никогда ему не принадлежал. Оказалось, что криптовалютные транзакции осуществлялись гражданами другого государства (какого именно – не указано), не имеющими отношения к самому депутату.

Стоимость криптоактива, заведомо недостоверно задекларировавшего подозреваемый, оценена экспертами в 24,6 млн грн. Ему уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает за декларирование недостоверных данных штраф, общественные работы или до двух лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший глава Госспецсвязи Юрий Щигол подозревается в участии в схемах с хищениями. Следователи обнаружили у экс-чиновника криптогаманец с активами на 1,5 млн долларов.

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