Налоговые льготы для импорта оборудования на 2026 год должны включать ветроэнергетику, – Герус

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус планирует подать законопроект о продлении льготного импорта оборудования для возобновляемой энергетики на 2026 год. Особое внимание в документе он предлагает уделить ветроэнергетике, которая сейчас лишена таких стимулов.

"И я, пожалуй, на этой неделе зарегистрирую законопроект о продлении этих льгот на следующий год, но чтобы по-честному был включен ветер, потому что он был включен специфически. Этот законопроект откроет дискуссию, такие законы проходят непросто. Есть мнение налогового комитета и его председателя, мнение Минфина, важно мнение Кабмина, но это будет старт диалога", – сказал Герус.

По его словам, предоставление равных условий для импорта оборудования имеет стратегическое значение для развития отрасли в условиях текущих угроз безопасности.

"В условиях всех нынешних рисков и когда нас прямым текстом предупреждают, что россияне будут бить по энергетике, не надо довольствоваться тем, что есть сегодня, а надо формировать и в дальнейшем запас прочности", – подчеркнул председатель энергокомитета Рады.

Напомним, оборудование для ветроэнергетики до сих пор не освобождено от ввозной пошлины и НДС, тогда как для солнечной, био- и гидроэнергетики такие льготы уже действуют. Директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Анастасия Верещинская заявила, что такая ситуация создает дисбаланс в развитии секторов возобновляемой энергетики и сдерживает инвестиции в ветровые проекты.