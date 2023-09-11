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На заправках SOCAR в Украине появился бензин NANO 100: в чем его особенность

Мария Шевчук
Экономика
1 минута
1,2 т.
На заправках SOCAR в Украине появился бензин NANO 100: в чем его особенность

С сентября компания SOCAR в сети своих АЗК начала продажу бензина NANO 100. Это инновационное топливо, отвечающее самым высоким ожиданиям автовладельцев. Оно обладает улучшенными характеристиками, отвечает всем стандартам качества и может использоваться во всех бензиновых автомобилях.

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Производитель – всемирно известная компания Warter Fuels, ведущий дистрибьютор авиационного, гоночного и алкилатного горючего. Его поставки осуществляются более чем в 120 стран мира.

На заправках SOCAR в Украине появился бензин NANO 100: в чем его особенность

Основные преимущества NANO 100:

  • Защита двигателя от износа
  • Улучшение рабочих характеристик двигателей всех типов
  • Легкость хода автомобиля
  • Уменьшение рисков для окружающей среды
  • Покрытие топливной системы двигателя защитной пленкой
  • Предотвращение появления коррозии в топливном баке и системе подачи топлива
  • Поддержка топливных инжекторов в идеальной чистоте
  • Уменьшение вероятности отказа двигателя
  • Сокращение расхода топлива

Дополнительным преимуществом бензина NANO 100 является присадка BASF 3820, используемая на украинском рынке только SOCAR. Ее применение – это максимальная забота о двигателе, улучшение его эксплуатационных свойств, а также возможность создавать экологически чистое топливо, без ущерба окружающей среде.