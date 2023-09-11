На заправках SOCAR в Украине появился бензин NANO 100: в чем его особенность
С сентября компания SOCAR в сети своих АЗК начала продажу бензина NANO 100. Это инновационное топливо, отвечающее самым высоким ожиданиям автовладельцев. Оно обладает улучшенными характеристиками, отвечает всем стандартам качества и может использоваться во всех бензиновых автомобилях.
Производитель – всемирно известная компания Warter Fuels, ведущий дистрибьютор авиационного, гоночного и алкилатного горючего. Его поставки осуществляются более чем в 120 стран мира.
Основные преимущества NANO 100:
- Защита двигателя от износа
- Улучшение рабочих характеристик двигателей всех типов
- Легкость хода автомобиля
- Уменьшение рисков для окружающей среды
- Покрытие топливной системы двигателя защитной пленкой
- Предотвращение появления коррозии в топливном баке и системе подачи топлива
- Поддержка топливных инжекторов в идеальной чистоте
- Уменьшение вероятности отказа двигателя
- Сокращение расхода топлива
Дополнительным преимуществом бензина NANO 100 является присадка BASF 3820, используемая на украинском рынке только SOCAR. Ее применение – это максимальная забота о двигателе, улучшение его эксплуатационных свойств, а также возможность создавать экологически чистое топливо, без ущерба окружающей среде.