На заправках SOCAR в Украине появился бензин NANO 100: в чем его особенность

С сентября компания SOCAR в сети своих АЗК начала продажу бензина NANO 100. Это инновационное топливо, отвечающее самым высоким ожиданиям автовладельцев. Оно обладает улучшенными характеристиками, отвечает всем стандартам качества и может использоваться во всех бензиновых автомобилях.

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Производитель – всемирно известная компания Warter Fuels, ведущий дистрибьютор авиационного, гоночного и алкилатного горючего. Его поставки осуществляются более чем в 120 стран мира.

Основные преимущества NANO 100:

Защита двигателя от износа

Улучшение рабочих характеристик двигателей всех типов

Легкость хода автомобиля

Уменьшение рисков для окружающей среды

Покрытие топливной системы двигателя защитной пленкой

Предотвращение появления коррозии в топливном баке и системе подачи топлива

Поддержка топливных инжекторов в идеальной чистоте

Уменьшение вероятности отказа двигателя

Сокращение расхода топлива

Дополнительным преимуществом бензина NANO 100 является присадка BASF 3820, используемая на украинском рынке только SOCAR. Ее применение – это максимальная забота о двигателе, улучшение его эксплуатационных свойств, а также возможность создавать экологически чистое топливо, без ущерба окружающей среде.