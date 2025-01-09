На востоке энергетики продолжают восстанавливать сети после обстрелов – ДТЭК

За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет около 500 семей в Днепропетровской и Донецкой областях после вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в течение 8 января энергетики смогли вернуть свет в дома 205 семей в Донецкой области, которые были без электричества из-за обстрелов.

Также не прекращались атаки и в Днепропетровской области. Здесь за сутки удалось возобновить электроснабжение в домах 205 семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в декабре энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях после вражеских обстрелов.