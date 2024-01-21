На Монобанк осуществили новую волну хакерских атак: первые детали

DDoS-атаки на Monobank продолжаются. Соучредитель финансового учреждения рассказал о новой волне.

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Как написал Олег Гороховский на своем канале в Telegram, это одна из самых атакованных ИТ-целей в стране. Он также поблагодарил ИТ-команду, стоящую на страже ИТ-инфраструктуры банка.

"Думаю на сегодняшний день Монобанк одна из самых атакованных ИТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Как только закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос. Я хочу сказать большое спасибо нашей ИТ-команде, которая стоит на достойные нашей ИТ-инфраструктуры. Вот пока писал началась новая волна... Стоим!" - написал Гороховский.

В пятницу, 19 января, произошел сбой в работе украинского онлайн-банка Monobank. Сложности в работе банка продолжались и 20 января.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 9 января в приложении Monobank произошел сбой. Пользователи жаловались на невозможность совершить сделки и даже посмотреть баланс.

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