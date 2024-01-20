На Monobank совершили мощную DDoS-атаку: что известно

В работе украинского онлайн-банка Monobank вечером в пятницу, 19 января, произошел сбой. На банк совершили мощную DDoS-атаку.

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Как сообщали пользователи Monobank, не работали никакие операции и транзакции. Такая ситуация наблюдалась с 23.00.

В сообщении чат-бота банка было сказано: "Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание" .

Пользователи массово сообщали, что приложение выдавало ошибку при входе и совершении операций.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский на своем канале в Telegram отметил, что было две DDoS-атаки и заверил, что ситуация под контролем.

В 00:45 он написал, что банк отбился от атаки. "Расходимся", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 9 января в приложении Monobank произошел сбой. Пользователи жаловались на невозможность совершить сделки и даже посмотреть баланс.

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