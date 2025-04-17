На границе с Польшей образовались огромные очереди: какой пункт пропуска лучше обходить

На украинско-польской границе вечером в четверг, 17 апреля, на пункте пропуска "Краковец" образовались очереди на въезд и выезд в/из страны. Пограничники предупредили об увеличении времени ожидания.

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Соответствующее сообщение опубликовало в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы. Пресс-служба посоветовала планировать свой маршрут заранее.

"Чтобы избежать пробок и сэкономить время, советуем рассмотреть возможность пересечения границы через другие пункты пропуска", – написали в ГПСУ.

По состоянию на 21:00 четверга на п.п. "Краковец" в очереди стояли 20 легковых авто и пять автобусов. Этот пункт пропуска оставался наиболее загруженным на границе Украины с Польшей.

Вторым по загруженности был п.п. "Устилуг" (10 автомобилей и один автобус в очереди на 21:00).

Как ранее писал OBOZ.UA, за три месяца 2025 года украинские пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами ликвидировали более 110 преступных группировок, которые занимались организацией незаконного пересечения границы. В ГПСУ отметили, что количество попыток незаконно уехать из Украины уменьшается.

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