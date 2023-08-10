На госпрограмму кредитования восстановления ТЭС и ТЭЦ после обстрелов выделят 7,6 млрд грн, – Гетманцев

В государственной программе "5-7-9%" появится новое направление – в ее рамках средства будут выделяться для компенсации процентной ставки по кредитам, предоставленным для восстановления поврежденных россиянами ТЭС и ТЭЦ.

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Об этом заявил Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

По его словам, объемы финансирования не очень велики – 7,6 млрд гривен.

"Для сравнения: со дня введения военного положения выдано в рамках программы "5-7-9" кредиты на общую сумму 131,7 млрд грн, а от ее старта - на 221,3 млрд грн", - отметил Гетьманцев.

Он уточнил, что такие кредиты будут выдаваться исключительно на восстановление разрушенных и поврежденных энергоблоков, а на плановые или капитальные ремонты будут другие источники финансирования вне программы.

По словам чиновника, речь пойдет не о восстановлении "как было", а по философии "build back better".

"У нас есть совместный проект с ЕБРР по низкоуглеродной реконструкции объектов генерации. Фокус этого проекта будет перенесен на восстановление генерирующих мощностей. Достигнуто согласие, что в ближайшее время ЕБРР и PwC сделают анализ угольных ТЭС и ТЭЦ, оценят нанесенный ущерб и сформируют перечень После этого будет разработан план действий по привлечению финансирования для перевода генерации на альтернативные низкоуглеродистые источники энергии", - отметил Гетьманцев.

Он убежден, что сочетание государственной поддержки с частным капиталом и международными финансовыми институтами даст синергетический эффект для развития украинской энергетики.

Ранее сообщалось, что Минэнерго и Минэкономики работают над усовершенствованием программы льготного кредитования для энергетики, чтобы ТЭС и ТЭЦ как можно быстрее могли получить соответствующие кредиты.

О своих намерениях участия в госпрограмме льготного кредитования ранее заявляли в Харьковской ТЭЦ-5, ПАО "Центрэнерго", ДТЭК Энерго.