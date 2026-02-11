На фоне атак и потери мощностей Украина вышла на рекордный импорт – Energy Map

В период со 2 по 8 февраля импорт электроэнергии в Украину вырос на 21% – до 319,3 тыс. МВт-ч, обновив недельный рекорд за последние семь лет.

Об этом свидетельствуют данные Energy Map, на которые ссылаются аналитики Dixi.

Рост импорта произошел на фоне существенного сокращения доступной внутренней генерации вследствие российских атак на энергетическую инфраструктуру. Массированные обстрелы 3 и 7 февраля повредили объекты генерации, высоковольтные подстанции, а также сети передачи и распределения, что привело к вынужденной разгрузке атомных электростанций, которые обеспечивают более половины производства электроэнергии в Украине. Атаки совпали с периодом сильных морозов и повышенного потребления.

После обстрелов суточный импорт вырос до 47,1 тыс. МВт-ч 4 февраля, что на 15% больше, чем накануне, а 8 февраля достиг 50,6 тыс. МВт-ч – еще на 18% больше по сравнению с 7 февраля. Показатель 8 февраля стал максимальным суточным объемом импорта с июля 2019 года, то есть с момента запуска нового рынка электроэнергии.

Аналитики отмечают, что возможность быстро нарастить импорт в критические дни стала возможной, в частности, благодаря повышению прайс-кэпов на рынке электроэнергии. Корректировка ценовых ограничений убрала экономические барьеры для импорта в часы, когда внутренней генерации не хватает, и позволила эффективно использовать межгосударственные сечения именно в пиковые периоды дефицита.