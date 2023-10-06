'Мы отстаивали деньги на армию': Геращенко рассказала об изменениях в бюджет на 2023 год

Верховная Рада Украины при поддержке 313 народных депутатов внесла изменения в Государственный бюджет Украины на 2023 год. Рассмотрение вопроса длилось 15 часов.

Подробности голосования в своем Telegram-канале рассказала сопредседатель фракции "Европейская челидарность" Ирина Геращенко.

"Мы делали все, чтобы увеличить финансирование ВСУ и сбить рост финансирования БЭБ, КМ, ДБР и других не воюющих структур. Проект увеличивает доходы госбюджета 2023 года на 26 млрд грн, но расходы увеличиваются аж на 316,7 млрд грн. К сожалению , мы не получили ответа на реалистичность такого увеличения расходной части", – отметила депутат.

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Она сообщила, что предельный дефицит бюджета вырастет с 1,7 до 2 трлн грн (доходы после изменений будут 1,4 трлн грн, расходы – 3,4 трлн грн).

"Из положительных моментов бюджетных изменений – небольшое уменьшение предельного госдолга – с 6 трлн 197 млрд до 6 трлн 109 млрд грн. Также на 1 млрд будет увеличено финансирование работы консульских служб, это была как раз инициатива "ЕС". Средства в рамках программы бюджетной поддержки ЕС в поддержку быстрого восстановления Украины направляются в спецфонд госбюджета", – отметила Геращенко.

Она также рассказала, что основным получателем средств, вполне ожидаемо, стало Минобороны: 211 млрд грн – в т.ч. 195,7 млрд. на личный состав ВСУ, его медобеспечение и обеспечение ветеранов, еще 13,2 млрд. – на закупку и модернизацию вооружения.

Также +79,2 млрд грн дополнительно получит МВД: в т.ч. +20,4 млрд – пограничники, +39,7 млрд – Нацгвардия, +19 млрд – Нацполиция.

Еще +16,5 млрд должно получить Минсоцполитики. "Также +6 млрд получает Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры (спецфонд), +4.4 млрд грн – Министерство стратегических отраслей (на ВПК), +4,2 млрд грн – СБУ, +2,5 млрд – ГУР, +1,3 млрд – МИД, +0,6 млрд – Минобразования", – перечислила Геращенко.

Она отметила, что фракция "ЕС" делала все, чтобы перераспределить максимальные средства на ВСУ. "По нашему мнению, есть как минимум 10 млрд грн, которые еще можно перераспределить на ВСУ. Жаль, что эти позиции не услышали", – написала политик.