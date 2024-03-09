Мобилизация должна быть разумной и предсказуемой, для этого необходим диалог с бизнесом, – Беленький

Федерация металлургов надеется, что государство в диалоге с бизнесом изобретет схему справедливой мобилизации, потому что без крепкой экономики не может быть сильной армии. Об этом заявил глава Федерации Сергей Беленький.

"По нашему мнению, в государстве должно быть особое отношение и созданы условия для первоочередного бронирования работников предприятий, которые создают или сохраняют рабочие места, обеспечивают значительные налоговые поступления и валютную выручку. Мобилизация должна быть разумной и предсказуемой. Такой, которая позволит предприятиям планировать производство хотя бы в горизонте нескольких месяцев", – отметил Беленький.

Он пояснил: в настоящее время в металлургической отрасли есть проблема мобилизации только что принятых на работу работников. От принятия человека на работу до бронирования проходит минимум два месяца, и за это время велика вероятность того, что работник будет мобилизован, говорит эксперт.

"В таких условиях желающих официально трудоустроиться на наши предприятия скоро не будет вообще! Мы проигрываем конкуренцию соседним "гаражам". Поскольку если человек работает без официального трудоустройства на каком-то автосервисе в Житомире, а сам зарегистрирован в Полтаве, то ТЦК и СП его просто не видит. А если металлург официально работает на "Запорожстали" и зарегистрирован в Запорожье, то ему можно легко вручить повестку прямо на проходной предприятия", – подчеркнул Беленький.

Он выразил надежду, что этот вопрос будет решен, возможно, за счет внедрения электронного кабинета.

"Пока неизвестно, как эта идея будет в конце концов реализована, но, по нашему мнению, ТЦК и СП должен видеть всех военнообязанных, а не только тех, кто пришел добровольно или официально работает на крупных предприятиях. В условиях большой войны это было бы справедливым", – резюмировал Беленький.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "предел".

После этого премьер министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство готовит новый механизм для бронирования: оно предусматривает привязку не к зарплате рабочих, а к объему налогов, уплачиваемого предприятием, и его роли в наполнении бюджета.