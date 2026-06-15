Минцифры предложило Кабмину разработать процедуру прозрачного конкурса на назначение руководителя PlayCity

Государственное агентство по контролю за игорным и лотерейным бизнесом PlayCity предложило ввести конкурсный принцип для назначения будущего руководителя агентства. Министерство цифровой трансформации поддержало инициативу и обратилось к правительству с соответствующим запросом. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

В Минцифре отметили, что такое решение позволит защитить результаты реформы.

В случае поддержки этого предложения правительством, Минцифра совместно с Национальным агентством по вопросам государственной службы должна разработать отдельный порядок проведения такого конкурса.

Предлагается привлечь независимых экспертов к формированию конкурсной процедуры. В будущем агентство PlayCity должен возглавить специалист, который продолжит реформу рынка, будет развивать цифровые инструменты контроля и политику ответственной игры.

"Реформа должна продвигаться независимо от политического давления. Поэтому важно создать механизмы, которые обеспечат прозрачный отбор главы агентства с необходимой экспертизой и опытом, а также устойчивость начатых изменений", — подчеркивают в Минцифре.